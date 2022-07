Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury PROLOGUE, una precuela del ‘anime’ que llegará en octubre del 2022, pronto será estrenada en GUNDAM NEXT FUTURE -LINK THE UNIVERSE. Adicionalmente ha sido revelado el primer tráiler del ‘anime’ Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, el cual confirma las ‘seiyu’ o actrices de voz de dos de los personajes principales de la serie.

¿Quién es la ‘seiyu’ de Suletta Mercury, la protagonista de Gundam The Witch from Mercury?

Kana Ichinose, conocida por interpretar a Yuzuriha Ogawa en Dr. Stone y a Tuesday en Carole & Tuesday, será la ‘seiyu’ de Suletta Mercury la primera protagonista femenina de la franquicia Gundam.

¿Quién es Suletta Mercury, la primera protagonista femenina de la franquicia Gundam?

Suletta Mercury, protagonista de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), en el primer tráiler.

Suletta Mercury es una estudiante de segundo año en el departamento de pilotaje que fue transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia desde Mercurio. Ella es algo tímida y carece de habilidades de comunicación. Suletta es la piloto del Gundam Aerial desarrollado en Mercurio.

¿Quién es Miorine Rembran en Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo)?

Adicionalmente, el primer tráiler de Gundam The Witch from Mercury reveló que Lyyn —conocida por interpretar a Serpico en el ‘anime’ Berserk (2017)— será la ‘seiyu’ de Miorine Rembran.

Miorine Rembran es una estudiante que cursa segundo año. Ella es sobresaliente académicamente y pertenece al departamento de estrategia de gestión. Miorine es hija única de Delling Rembran, presidente del Grupo Beneritt y presidente de la junta de la Escuela de Tecnología Asticassia. Sin embargo, Miorine Rembran tiene un fuerte sentimiento de rebeldía hacia su padre.

¿Cuál es la historia o de qué se trata Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Suisei no Majo)?

Afortunadamente, la nueva información del ‘anime’ Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury nos cuenta cuál es o de qué trata la historia de este nuevo proyecto de la franquicia Gundam.

El sitio web oficial del nuevo ‘anime’ de la franquicia Gundam describe la historia:

«A.S. (Ad Stella) año 122

Una era en la que una multitud de corporaciones han ingresado al espacio y han construido un enorme sistema económico. En este mundo, una chica solitaria del remoto planeta Mercurio es transferida a la Escuela de Tecnología Asticassia Esta escuela es dirigida por el Grupo Beneritt, que domina la industria de los Mobile Suit.

El nombre de esta chica es Suletta Mercurio. Ella tiene una luz escarlata ardiendo en su corazón puro, esta niña camina paso a paso por un mundo nuevo.»

