Blade, esta podría ser la fecha de estreno de la próxima película del UCM

Han pasado 2 años desde la revelación de Blade en San Diego Comic-Con 2019. Aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos, Marvel Studios a duras penas ha compartido nueva información sobre la cinta desde ese entonces. Por fortuna, una nueva noticia sobre la próxima película de Marvel Studios ha surgido. Sin embargo, parece que es producto de un accidente.

Esta mañana, la cuenta oficial de Marvel India compartió un tweet por medio del cual presentó las fechas de 6 próximas cintas del Universo Cinematográfico de Marvel. Aunque la mayoría de estas ya habían sido reveladas, tal es el caso de Eternals y The Marvels, había una que no se había compartido previamente. Por supuesto, nos referimos a la fecha de estreno de Blade.

No obstante, Marvel India borró el tweet poco después de publicarlo. ¿Acaso revelaron algo antes de tiempo? ¿O quizás fue un error de comunicación interna? Por el momento no se sabe.

¿Cuándo será la fecha de estreno de Blade (UCM)?

La fecha de estreno de Blade, la película del UCM protagonizada por Mahershala Ali, sería en 2022.

Según el tweet borrado de Marvel India, Blade (UCM) se estrenará el 7 de octubre de 2022. Sin embargo, existe la posibilidad de que fuera borrado porque tenía información errónea. Aun así, cabe señalar que las demás fechas del tweet son verídicas y es una cuenta verificada.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Por el momento, Marvel Studios solo ha dado a conocer que Bassam Tariq —conocido por Mogul Mowgli— será el director y Stacy Osei-Kuffour —conocida por Watchmen (2019) y PEN15— ejercerá como guionista. Mahershala Ali, que algunos reconocerán por su papel como Remy Danton en House of Cards y Cottonmouth en Luke Cage, dará vida a Blade.

¿Quién es Blade?

Sí, Blade tenía afro en su primera aparición e hizo frente a Drácula.

Creado por el escritor Marv Wolfman y el artista Gene Colan, Blade tuvo su debut en The Tomb of Dracula #10 (1973) como un personaje secundario. Su siguiente aparición fue en Adventure into Fear #24 (1974), historia en la que hizo frente al villano Morbius. Sin embargo, no tuvo su primera aventura en solitario hasta 1974 en las páginas de Vampire Tales #8 y #9.

Durante los años posteriores, Blade aparecería de forma recurrente como un personaje secundario. Sin embargo, su auge no comenzó hasta la década de los noventa. Fue un actor importante durante el evento Midnight Sons, que se desarrolló a lo largo de los siguientes cómics: Darkhold: Pages from the Book of Sins, Ghost Rider, Ghost Rider/Blaze: Spirits of Vengeance, Midnight Sons Unlimited, Morbius y Nightstalkers. Sin embargo, no fue hasta 1994 que el cazador de vampiros finalmente recibió su propia serie de cómics: Blade the Vampire Hunter. Tampoco puede olvidarse el éxito de la película de 1998 protagonizada por Wesley Snipes.

Hijo de la prostituta Tara Brooks, Blade obtuvo sus poderes cuando su madre fue mordida por el vampiro Deacon Frost en medio del parto. Decidido a vengarse, Blade entrenó bajo la tutela Jamal Afari e incluso Stick —mejor conocido por ser maestro de Matt Murdock/Daredevil— hasta convertirse en el mejor cazador de vampiros. Incluso tras saciar su sed de venganza contra Deacon Frost, Blade continúa cazando y hoy en día forma parte de los Vengadores.

Vía: Collider

Fuente: cuenta de Marvel India en Twitter