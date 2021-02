Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen competirá en los Premios Óscar

Justo antes de que concluyera 2020, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen —localizada como Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train— rompió un récord que se había mantenido intacto por casi dos décadas. Tras un poco más de 2 meses en cartelera, esta cinta derrotó a El Viaje de Chihiro (2001) como la película más taquillera en Japón. Dado este éxito comercial, a nadie extrañó el posterior anuncio de la segunda temporada.

Sin embargo, Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen busca un nuevo logro: un Premio Óscar.

¿Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train competirá en los Premios Óscar 2021?

La película Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train competirá en la categoría de mejor cinta animada de los Premios Óscar 2021.

Según reporta Japan News Network, Mugen Ressha-Hen se estrenará en selectos cines de Estados Unidos el próximo 26 de febrero. Las proyecciones solo se harán en la ciudad de Miami durante una semana. No obstante, más allá de ser una oportunidad para que los fanáticos de la serie vean la continuación de las aventuras de Tanjiro Kamado y compañía, este estreno limitado servirá para que Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen compita en los Premios Óscar.

Esto se debe a que, para que pueda competir en los galardones, una película debe estrenarse en Nueva York o Los Ángeles por al menos una semana. Sin embargo, debido a la pandemia actual, la Academia autorizó otras ciudades. Aunque también estaba la opción de poner la cinta en una plataforma de ‘streaming’, Ufotable optó por hacer un estreno presencial.

Ahora, lo anterior no quiere decir que esta vaya a ser la única oportunidad para ver la cinta en Occidente. Un representante de la estación Japan News Network explicó que un estreno general en Estados Unidos y demás países de América todavía está en los planes de Ufotable.

Se desconoce si la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen será distribuida en Colombia y otros países de Latinoamérica. Estaremos atentos a futuros anuncios.

