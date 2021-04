Aquellos con acceso al servicio de ‘streaming’ HBO Max y mucho tiempo libre no solo pueden ver La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que dura más de cuatro horas. También van a encontrar allí una versión de la misma película llamada Zack Snyder’s Justice League: Justice is Gray. ¿Cuál es la diferencia? Esta versión es en blanco y negro.

Zack Snyder's Justice League: #JusticeIsGray, a black and white version of the film, is now streaming on @HBOMax in 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos on supported devices. pic.twitter.com/3c40221N27 — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 25, 2021

Existe una broma en el mundo de la fotografía que dice: “si quieres que algo luzca ‘artístico’, muéstralo en blanco y negro”. Muchos fotografos principiantes de verdad creen esto y usan ese filtro para dotar su trabajo de supuesta “seriedad y profundidad”, pero terminan haciendo el ridículo. Esto no significa que no hayan razones para hacer fotografías en blanco y negro o que estas no puedan ser buenas. El problema es que se ha convertido en un cliché.

Esto también puede extenderse, hasta cierto punto, al mundo del cine. Casi cien años después de que la tecnología del color llegó al séptimo arte, siguen apareciendo ocasionalmente películas en blanco y negro. Algunas tienen razones estilísticas, artísticas o históricas para ser presentadas de esta manera. Otras… no tanto.

Miremos un ejemplo reciente: Mank. Este filme en blanco y negro de David Fincher fue nominado a 10 Premios Óscar, incluyendo mejor película y mejor fotografía. ¿Por qué esta película está en blanco y negro? Hay varias razones. Para comenzar, cuenta la historia de Herman J. Mankiewicz, co-guionista de Ciudadano Kane, una de las más importantes películas en blanco y negro de todos los tiempos. Era importante mantener una coherencia visual con ese famoso filme.

También tenemos películas como la ganadora del Óscar, El Artista, cuya trama cuenta la historia de un actor de películas mudas y era importante presentarla de forma que recordara a las cintas de esa época. Algo similar hacen Ed Wood, The Lost Skeleton of Cadavra y El que Susurra en la Oscuridad, cuyas fotografias en blanco y negro pretenden imitar o parodiar las películas sin color de hace décadas por razones narrativas o para hacer un apropiado homenaje.

En otro extremo tenemos obras como Sin City y The Spirit, que usan el blanco y negro para imitar el estilo de las novelas gráficas en que están basadas. Por su parte, Pleasantville (Amor a colores) usa su coloración como metáfora de una sociedad retrógrada.

Teniendo esto en cuenta, tenemos que preguntarnos algo. ¿Por qué Zack Snyder nos presentó una versión de su Liga de la Justicia en blanco y negro? Esta película no rinde homenaje al pasado, no está basada en un cómic que use ese esquema de color ni sirve de alguna forma a su narrativa. ¿Cuál es la razón de ser de Justice League: Justice is gray?

Tal parece que, igual que la relación de aspecto 4:3, este es un simple capricho de Snyder. Durante muchos años, él trabajó con una versión en blanco y negro de esta película en su computador personal y la mostró a algunos amigos. Eventualmente decidió que el gran público también merecía verla. Eso es todo.

Algunos críticos dicen que Justice is gray resalta algunos momentos del filme —sobre todo en pantallas con tecnología HDR— y rinde homenaje a las raíces ‘noir’ de Batman. Sin embargo, otros están de acuerdo en que este filtro hace que muchas escenas de la película pierdan detalles, resulten incomprensibles y no aporta nada a la experiencia. Es más, algunos se han atrevido a decir que la versión en blanco y negro de La Liga de la Justicia hace a Zack Snyder tan pretencioso como esos fotógrafos principiantes que mencionamos antes.

Las películas en blanco y negro están asociadas con cierto prestigio. Recuerdan la era dorada de Hollywood y la proliferación de géneros como el horror y el ‘noir’. Muchos creen que poner un filtro en su trabajo de inmediato le va a dar cierta calidad. Pero las cosas no son tan sencillas.

A aquellos que les guste jugar con filtros para fotos saben que estas pueden lucir muy mal en blanco y negro. Se pueden perder detalles, hacer que algunos elementos se pierdan en las sombras o que los rasgos de los rostros luzcan macabros o feos. Esto depende directamente de elementos como la iluminación y lo mismo pasa en el cine. Si el director quiere hacer una película en blanco y negro, debe reunirse con su director de fotografía y preparar TODAS LAS TOMAS DEL FILME para ello.

Un buen ejemplo de esto es WandaVision, pues sus dos primeros episodios se presentaron en blanco y negro. En el documental sobre la serie nos enseñan que tuvieron que pintar el rostro de Paul Bettany (Visión) de azul en vez del rojo que usualmente lleva su personaje. La razón es que, al mostrarse en blanco y negro, ciertos tonos de rojo no se diferencian demasiado de un color de piel normal. Si querían que Visión luciera diferente de otros seres humanos, tenían que usar otro color.

Por su parte, Mank fue completamente filmada usando cámaras digitales especiales y durante condiciones estrictas de iluminación. Esto se hizo para grabar escenas que no solo fueran “legibles” en blanco y negro, sino que ofrecieran un contraste visualmente agradable. Además, usaron técnicas de edición que también recordaban a los filmes de los años cuarenta y complementaban la estética para un excelente resultado final. Hasta el vestuario fue elegido tomando en cuenta la falta de color.

Estamos seguros que Zack Snyder hizo todo lo posible para que Justice League: Justice is gray luciera lo mejor posible, pero no nos parece que haya tenido un buen resultado. Es algo similar a los que pasó con Black & Chrome, la versión en blanco y negro de la excelente Mad Max: Furia en el Camino.

El director George Miller quería que su obra fuera diferente a todas las demás películas post-apocalípticas, las cuales suelen usar una paleta de colores desaturados. Tenía dos opciones, saturar el color al máximo (como hizo en la versión original) o presentarla en blanco y negro. Para lograr esta última versión, trabajó con un colorista buscando que cada cuadro del filme luciera bien de forma monocromática. Es verdad que Black & Chrome no luce mal y es más legible que Justice is gray, pero muchos consideramos que le quita mucha personalidad e intensidad al filme, por lo que preferimos la versión a color.

Algo que nos preocupa es que el “problema” de creer que algo lucirá mejor o más prestigioso por presentarse en blanco y negro está afectando el mundo de los videojuegos. En 2020 lo presenciamos en el juego de samuráis, Ghost of Tsushima. Este ofrecía la posibilidad de jugarse por completo en blanco y negro gracias al ‘Modo Kurosawa’, que buscaba rendir homenaje al legendario director de cine japonés.

Pero Ghost of Tsushima no es jugable en blanco y negro. Algunos momentos del juego pueden lucir bien con este filtro, pero la falta de color puede volver la acción confusa. Incluso hay misiones que literalmente no pueden completarse si no podemos ver los colores. El ‘Modo Kurosawa’ no es más que un capricho vacío de los desarrolladores.

Eso no significa que los videojuegos no puedan usar bien el blanco y negro. Hay títulos como Limbo, World of Horror y Return of the Obra Dinn, que usan sus paletas monocromáticas de formas fantásticas. Tampoco podemos ignorar juegos que lo aprovechan estilísticamente, como Mad World, y otros que usan el blanco y negro temporalmente para indicar, por ejemplo, que un personaje está bajo de salud.

En conclusión, el blanco y negro es una gran herramienta narrativa y visual, pero hay quienes abusan de ella. No queremos decir que no van a disfrutar de Zack Snyder’s Justice League: Justice is gray ni que no deben usar filtros monocromáticos en sus fotografías. Solo tienen que entender que no es algo que encaja bien con todo, especialmente si no se pensó usarlo desde un comienzo.