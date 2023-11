The Last of Us temporada 2 podría incluir escenas eliminadas del juego

El anuncio de The Last of Us Parte 2 Remasterizado nos ha dejado grandes novedades en varios de los proyectos de la franquicia. Una de estas sorpresas es que se añadirán varios niveles del juego que fueron eliminados en la versión original. Sin embargo, The Last of Us en su adaptación para la televisión en la segunda temporada añadirá estas escenas eliminadas del juego según Neil Druckmann.

El reciente anuncio de la remasterización nos dio pistas sobre lo que sucederá con la segunda temporada de la serie de televisión, la cuál, según Druckmann, aún está en preproducción y su rodaje aún no se ha concretado. Por otro lado, varios aspectos de la misma se están definiendo en estos momentos. El primero, como abordarán el paso del tiempo y todo el drama que se vive desde el primer minuto en el juego.

The Last of Us Parte 2 Remasterizado nos indicará que contenido podría aparecer en la serie de televisión.

Según comentó Druckmann, este contenido eliminado del juego original servirá para complementar algunas partes que necesiten de la serie de televisión. Si bien la serie de televisión terminó según lo visto en el juego, parece ser que añadirán varias cosas para la segunda temporada. No obstante, Druckmann hace énfasis en que esto no significa que la remasterización dictará que sucederé con la serie de televisión.

Según vimos en el video de anuncio, los tres mapas eliminados que estarán para la remasterización son Sewers, Jackson Party y Boar Hunt. Así que probablemente veamos alguno de estos tres en la adaptación de televisión. Por esto, no veremos los tres escenarios eliminados, solo uno será elegido y servirá a conveniencia de lo que necesite la serie para que funcione.

Esta es la metodología que seguirá The Last of Us para la producción de la segunda temporada, aprovecharán al máximo el contenido extra que se presentó en la remasterización. Aunque nada de esto significa algo en concreto. Puede que se añadan pequeños fragmentos de los mapas adicionales o simplemente aspectos muy particulares que no afectan en lo absoluto a la trama.

Vía: Dotesports