En 2017 ya estábamos cansados de las películas de zombis. Llevábamos más de una década de constantes historias de muertos vivientes que hacían poco por diferenciarse una de la otra. Entonces llegó Train to Busan (Estación Zombie). Este filme coreano nos impactó con intensas secuencias de acción, mucha tensión y personajes muy humanos y creíbles que nos hicieron sufrir hasta el último segundo.

Ahora, su secuela está a punto de llegar. Aquí podemos ver el tráiler de Train to Busan: Peninsula, que aquí probablemente se llamará Estación Zombie 2: Península.

Esta película se desarrolla cuatro años después de la anterior. La península coreana ha sido abandonada tras la infección. Jeong-seok, interpretado por Gang Dong-Won, es un soldado en una misión de regresar a la zona en cuarentena para recuperar una gran cantidad de dinero. La misión sale mal y se queda atrapado en la supuesta tierra de nadie, solo para descubrir que todavía hay humanos allí. Hay dos grupos de sobrevivientes, los que simplemente quieren seguir con vida y aquellos que han formado una sociedad tiránica y se divierten con combates ‘gladiatoriales’ en los que humanos son arrojados a una arena a enfrentar zombis.

En el tráiler podemos ver curiosas referencias a Terminator y secuencias que nos recuerdan a otros clásicos del horror zombi. El que las hordas sean atraídas por el sonido también nos hace pensar en The Last of Us.

Train to Busan: Peninsula se iba a presentar en el Festival de Cannes 2020, que fue cancelado a causa de la pandemia de COVID-19. Se supone que se estrenará a nivel mundial el tercer trimestre de este año.

Fuente: canal de Well Go USA Entertainment en YouTube