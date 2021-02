Twisted Metal se convertirá en una serie de televisión

La tendencia de convertir videojuegos en películas ha tenido terribles resultados, pero tal vez las cosas sean diferentes con la actual fiebre de hacer series basadas en ellos. Hay muchas expectativas detrás de la serie basada en The Last of Us, que ya se encuentra en pre-producción. Pero esa no es la única carta bajo la manga de PlayStation Productions. También están preparando una serie de televisión basada en la mítica saga Twisted Metal.

En caso de que no la conozcan, esta franquicia está conformada por títulos de combate vehicular bastante brutales y desarrollados en un mundo distópico. Cuenta la historia de un torneo mortal en el que participan toda clase de personajes, desde asesinos en serie hasta demonios. Estos juegos salieron principalmente en plataformas PlayStation y tuvieron su mayor éxito durante la segunda mitad de los años noventa.

La publicación Variety reporta que Sony Pictures Television y PlayStation Productions dieron luz verde a una serie de televisión basada en Twisted Metal. Será una ‘comedia de acción’ escrita por Rhett Reese y Paul Wernick, los mismos responsables de las películas de Deadpool y Zombieland.

Segun el reporte, la trama seguirá a un protagonista al que se le ofrece la posibilidad de una vida mejor si logra transportar un misterioso paquete a través de un yermo post-apocalíptico. Estará acompañado de un ladrón de autos y deberán huir de los salvajes que encontrarán en el camino y que conducen autos convertidos en máquinas de destrucción.

También dicen que Will Arnett (Bojack Horseman, Lego Batman: La Película) será la voz de Sweet Tooth, el diabólico payaso que se convirtió en la imagen icónica de Twisted Metal.

Todavía no se ha revelado una posible fecha de estreno o plataforma de emisión.

Fuente: Variety