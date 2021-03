Venom: Carnage Liberado ha sido aplazada nuevamente

A finales de abril de 2020, Sony Pictures dio a conocer que la secuela de Venom (2018) tendría como nombre “Venom: Carnage Liberado” (Venom: Let There Be Carnage). La compañía también reveló que su fecha de estreno sería aplazada del 2 de octubre de 2020 al 25 de junio de 2021. Sin embargo, el estreno tuvo que ser nuevamente modificado.

Curiosamente, este nuevo retraso no es por culpa de la pandemia de COVID-19.

¿Cuándo se estrenará Venom: Carnage Liberado?

La fecha de estreno de Carnage Liberado, la secuela de Venom, ha sido aplazada 3 meses.

Sony Pictures ha dado a conocer que la fecha de estreno de Venom: Carnage Liberado será el próximo 17 de septiembre. ¿La razón? La compañía tomó la decisión para no competir con la próxima película de Rápidos y Furiosos, que se estrenará el próximo 25 de junio. Para saber más sobre la cinta de Universal Studios, recomendamos seguir este enlace.

Cabe señalar que Venom: Carnage Liberado aún no goza de un tráiler. Tampoco ha de olvidarse que la pandemia de COVID-19 todavía puede ser un motivo para aplazar la fecha de estreno.

¿De qué tratará la película?

Lo único que se sabe de la cinta es que supondrá el enfrentamiento entre Venom y Carnage. La presencia de este último villano en la secuela estaba confirmada desde el filme original. Al fin y al cabo, la escena postcréditos mostró el primer encuentro entre Eddie Brock (Tom Hardy) y Cletus Kasady (Woody Harrelson). ¡Aquí pueden ver cómo lucirá Harrelson en el papel!

La cinta es dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Tom Hardy. ¿Todavía no has leído nuestra reseña de la primera película? Si ese es el caso, recomendamos seguir este enlace.

Vía: Collider