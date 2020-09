Yakuza dará el salto a la gran pantalla… por segunda vez

Después del lanzamiento de Yakuza en Japón, el reconocido director Takashi Miike fue responsable de trasladar la primera aventura de Kazuma Kiryu a la gran pantalla con la película Ryū ga Gotoku Gekijōban (2007). Sin embargo, Miike tomó varias libertades creativas a la hora de adaptar el juego. Aunque la trama principal aún gira alrededor del misterio alrededor de la búsqueda de la madre de la joven Haruka Sawamura y la desaparición de 10.000 millones de yenes del Clan Tojo, Miike integró dos subtramas protagonizadas una pareja de ladrones y un asesino coreano. No se preocupen, ambas contribuyen a la trama.

A pesar de estas libertades creativas, Ryū ga Gotoku Gekijōban es ampliamente considerada por los fanáticos como una buena adaptación del juego de 2005. Sin embargo, después de más de una década, SEGA ha considerado pertinente dar una nueva oportunidad en el cine al Dragón de Dojima. Al fin y al cabo, su saga llegó a su fin con Yakuza 6: The Song of Life y la de Ichiban Kasuga —protagonista de Yakuza: Like a Dragon— apenas está comenzando.

¿Quiénes harán la nueva película de Yakuza?

Portada de Yakuza (2006) en Occidente

Según el medio Variety, SEGA está desarrollando una nueva adaptación cinematográfica con ayuda de 1212 Entertainment y Wild Sheep Content. Actualmente, ambas compañías están buscando guionistas para la película. La intención es adaptar toda la saga de Kazuma Kiryu.

Por el momento se desconoce quiénes interpretarán a Kazuma Kiryu, Goro Majima y demás personajes. Solo se sabe que Erik Barmack, Roberto Grande y Joshua Long serán productores.

1212 Entertainment compartió las siguientes palabras:

“Yakuza nos ofrece un nuevo campo de juego en el cual podrán hacerse historias interesantes con personajes complejos en una ambientación que la audiencia rara vez ha visto. La saga de Kazuma Kiryu tiene un atractivo cinematográfico inherente: una mezcla de acción cinética con explosiones de comedia, subtramas que se entrelazan y una cautivante cruzada de redención”.

La película de Yakuza todavía no tiene fecha de estreno.

Fuente: Variety