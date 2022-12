El juego de terror The Bunker llevará la saga Amnesia a la primera guerra mundial

Muchos consideramos a Amnesia: The Dark Descent, como el padre de los juego de terror modernos. Sus mecánicas basadas en esconderse, huir y el miedo que logró causarnos lo convirtieron en uno de los títulos más influyentes del género. Aunque sus secuelas A Machine for Pigs y Rebirth —cuya reseña pueden leer aquí— no estuvieron a la altura, tenemos muchas esperanzas puestas en Amnesia: The Bunker, el cual nos permitirá usar armas mientras recorremos un escenario basado en la primera guerra mundial.

Este nuevo juego de Frictional Games ya tiene una página en Steam y podemos agregarlo a nuestra lista de deseados. También revelaron su primer avance, que pueden ver a continuación. El protagonista será un soldado francés llamado Henri Clément.

Realmente resulta interesante la presencia de una pistola en este tráiler. Los juegos de Frictional Games, incluyendo el excelente SOMA, se destacaron por no darnos una forma de combatir a los enemigos. Incluso si la pistola resulta inefectiva contra ellos, su presencia cambia bastante el tono de la serie.

Si ese cambio será para bien o para mal, tendremos que descubrirlo cuando salga el juego. También sabemos que tendrá un mundo semi abierto con muy pocos eventos obligatorios. Parece que tendremos mucha libertad para explorar los escenarios.

¿Cuándo sale Amnesia: The Bunker a la venta y para cuáles plataformas?

Podremos jugar este nuevo título de terror en marzo de 2023. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S y, obviamente, PC mediante Steam.

Fuente: página oficial del juego en Steam