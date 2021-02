Hace tres meses, la desarrolladora japonesa Bandai Namco nos reveló el primer grupo de personajes DLC para Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Esto fueron Stefan Levin de Suecia, Singprasert Bunnaak de Tailandia y Ricardo Espadas de México. Adicionalmente, Bandai Namco añadió un nuevo episodio para el modo «Nuevo Héroe» en la actualización de diciembre para Captain Tsubasa: RoNC. Ahora, ha llegado la hora de conocer los siguientes tres personajes que pronto llegarán como DLC a Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

¿Cuáles son los tres personajes que llegarán como DLC a Captain Tsubasa: Rise of New Champions?

De izquierda a derecha Aoi Shingo, Mark Owairan y Ryoma Hino.

Desde la cuenta oficial del juego en Twitter, la desarrolladora japonesa ha comunicado que dos jugadores del seleccionado juvenil de Japón y uno de Arabia Saudita serán los siguientes personajes en llegar al juego de Captain Tsubasa para PS4, Nintendo Switch y PC vía Steam. Estos personajes son Aoi Shingo, Mark Owairan y Ryoma Hino. Así que a continuación conozcamos un poco más de estos personajes, los cuales son importantes dentro del lore de la obra de Yōichi Takahashi.

¿Quién es Aoi Shingo?

Aoi Shingo (葵 新伍), debutó en el primer capítulo del cuarto arco argumental de Captain Tsubasa. Este fue publicado en el ‘manga’ Capitán Tsubasa: World Youth y actualmente es un jugador titular de la selección juvenil de Japón. El lleva el número 20 y es conocido como la «super estrella», ya que ha reemplazado a Tsubasa en el medio campo al punto de ser miembro de la «nueva combinación de Japón» junto a Misaki. Shingo es un jugador hábil, el cual usa su tamaño, peso y velocidad a su favor.

¿Quién es Mark Owairan?

Mark Owairan (مارك العويران) es el capitan de la selección juvenil de Arabia Saudita y su primera aparición fue en el capítulo 23 del ‘manga’ Capitán Tsubasa: World Youth. Gracias a las habilidades de Mark Owairan, la selección juvenil de Arabia Saudita es conocida por ser el equipo con las tácticas de defensa más fuertes.

¿Quién es Ryoma Hino?

Ryoma Hino (火野 竜馬) es un jugador de la selección juvenil de uruguay de origen japonés. Este personaje debutó en el capítulo 10 del ‘manga’ Capitán Tsubasa: World Youth. Ryoma milita en el CA River Plate de Argentina y es, junto a Ramón Victorino, parte de la combinación dorada de Uruguay. Ryoma Hino tiene una rivalidad con Kojiro Hyuga y gracias a esto, él ha llegado a desarrollar sus habilidades en el campo de juego.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions ya está disponible en PlayStation 4, PC y Nintendo Switch el 28. Para conocer nuestra opinión sobre el juego basado en la obra Yōichi Takahashi, les recomendamos visitar nuestra reseña en el siguiente enlace.

