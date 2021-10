Castlevania Advance Collection: guía para ver los finales verdaderos

¿Sabían que en Castlevania: Symphony of the Night hay un castillo al revés y un segundo final? Hoy en día esto es conocimiento popular, pero primero fue un rumor que corría en las aulas de los colegios. Como este, son muchos los juegos de Castlevania con un ‘verdadero final’ oculto, como Dracula X, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow.

Ahora, gracias al lanzamiento de Castlevania Advance Collection para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, estos juegos son más accesibles que nunca.

Queremos que experimenten todo lo que estos títulos ofrecen. Por eso les ofrecemos una guía para que descubran el verdadero final de Castlevania: Dracula X, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow.

Cómo ver el final verdadero de Castlevania: Dracula X

El final depende de los personajes que rescaten:

Final malo: derrota a Drácula sin haber rescatado a Annette ni a Maria.

Final regular: rescata a Maria y derrota a Drácula.

Final bueno: rescata a Maria, Annette y derrota a Drácula.

¿Cómo rescatar a Maria en Dracula X?

Maria se encuentra en el nivel 4 del juego. Para rescatarla necesitan una llave que encuentran en el nivel 3. Deben cruzar la zona de pilares que ven en la foto sin caer, de lo contrario llegarán a un área alterna que les impedirá rescatar a las chicas.

Al final de la siguiente zona encontrarán la llave, que reemplazará el arma que llevemos. ¡No deben perderla!

Con la llave en su poder, podrán abrir la puerta cerrada que se encuentra a la derecha en la zona de la foto. Allí está Maria.

¿Cómo rescatar a Annette en Dracula X?

Más adelante, en el mismo nivel, llegarán a una zona con dos posibles caminos. Para rescatar a Annette tienen que usar la llave en la puerta de la derecha. Si siguen hacia la izquierda obtendrán el final regular.

Al llegar a la zona de la foto, en el nivel nivel 5’, deben romper la pared de la izquierda para abrir un nuevo camino hacia abajo, donde está Annette.

Ahora pueden continuar hasta derrotar al último jefe y ver el verdadero final de Dracula X. Esta guía sirve para la versión de Dracula X de SNES, que es la incluida en Castlevania Advance Collection.

¿Castlevania: Circle of the Moon tiene un final verdadero?

Este es el único juego de Castlevania Advance Collection que no tiene varios finales. Su único final es el verdadero. Para verlo, solo tienen que derrotar a Drácula.

Aunque no tenga un final secreto, Castlevania: Circle of the Moon sí tiene una zona opcional: la Arena.

Pueden encontrar esta área durante una partida normal, pero probablemente no tengan el nivel necesario para sobrevivir allí. Es mejor dejarla para justo antes del jefe final.

Si sobreviven a las 17 habitaciones de esta área, en la cual no pueden usar MP, obtendrán la mejor armadura del juego: Shining Armor. No es tan interesante como un posible final verdadero de Circle of the Moon, pero vale la pena.

Cómo ver el final verdadero de Castlevania: Harmony of Dissonance

Igual que Symphony of The Night, Castlevania: Harmony of Dissonance tiene dos castillos, llamados Castillo A y Castillo B. El final depende del castillo en el que enfrenten al jefe final, las reliquias del cuerpo de Drácula que hayan reunido y si tienen equipados dos objetos especiales.

Final malo: derrota a Maxim en el Castillo A.

Final regular: derrota a Maxim en el Castillo B con todas las reliquias de Drácula.

Final bueno: derrota a Maxim en el Castillo B con todas las reliquias de Drácula y teniendo equipados ‘MK’s Bracelet’ y ‘JB Bracelet’. Luego derrota a Dracula’s Wraith.

¿Dónde están las reliquias de Drácula en Harmony of Dissonance ?

Eye of Vlad: Castillo A – Chapel of Dissonance, en un cuarto con una forma bastante distintiva. Requiere el salto alto del Griffin’s Wing.

Castillo A – Chapel of Dissonance, en un cuarto con una forma bastante distintiva. Requiere el salto alto del Griffin’s Wing. Heart of Vlad: Castillo B – Sky Walkway, en un cuarto secreto en el punto de guardado bajo el área del jefe. Se alcanza rompiendo la pared a la derecha.

Castillo B – Sky Walkway, en un cuarto secreto en el punto de guardado bajo el área del jefe. Se alcanza rompiendo la pared a la derecha. Rib of Vlad: Castillo B – Entrada a la izquierda del mapa, requiere el salto alto de Griffin’s Wing y Crush Boots para romper el techo.

Castillo B – Entrada a la izquierda del mapa, requiere el salto alto de Griffin’s Wing y Crush Boots para romper el techo. Nail of Vlad: Castillo A – Aqueduct of Dragons, en el corredor de la parte más baja del castillo. Hay que usar el pasaje secreto.

Castillo A – Aqueduct of Dragons, en el corredor de la parte más baja del castillo. Hay que usar el pasaje secreto. Fang of Vlad: Castillo A – Clock Tower, a la izquierda en el cuarto con la piedra gigante, tienen que deslizarse para encontrarlo.

Castillo A – Clock Tower, a la izquierda en el cuarto con la piedra gigante, tienen que deslizarse para encontrarlo. Vlad’s Ring: Castillo A – Marble Corridor, en la esquina superior izquierda del castillo.

Pueden encontrar las reliquias marcadas con una cruz en este mapa.

¿Cómo conseguir el JB’s Bracelet en Harmony of Dissonance ?

Comienzan el juego con este objeto. Solo deben recordar equiparlo junto al MK’s Bracelet durante la batalla con Maxim en el Castillo B.

¿Cómo conseguir el MK’s Bracelet en Harmony of Dissonance ?

Tras pelear con Shadow en Sky Walkway del Castillo B, deben regresar al Castillo A y visitar el mismo cuarto en el que derrotaron a ese jefe. Allí encontrarán a Maxim, quien les dará este objeto.

Cómo ver el verdadero final de Castlevania: Aria of Sorrow

En este juego solo hay un castillo. Ver el verdadero final depende de las almas que tengan equipadas cuando derroten a Graham. Si tienen las correctas, abrirán la barrera de energía en ‘Floating Garden’ que permite acceso al verdadero jefe final: Chaos.

Sabrán cuáles son estas almas gracias a “pistas” que encuentran en los Ancient Books.

Final normal: derrota a Graham sin equipar las almas necesarias.

derrota a Graham sin equipar las almas necesarias. Final malo: derrota a Graham con las siguientes almas equipadas: Giant Bat, Flame Demon y Succubus. Luego deja que Chaos te derrote.

derrota a Graham con las siguientes almas equipadas: Giant Bat, Flame Demon y Succubus. Luego deja que Chaos te derrote. Final bueno: derrota a Graham con las siguientes almas equipadas: Giant Bat, Flame Demon y Succubus. Luego derrota a Chaos.

No es necesario encontrar ninguno de los Ancient Book para obtener uno de los finales especiales, solo equipar el alma a la que se refieren. De todos modos mencionaremos dónde encontrarlos y cuál es la pista que dan.

Ancient Book 1: cómo encontrar el alma de Flame Demon

Este libro, que encuentran en ‘Study’ al deslizarse bajo un obstáculo, dice:

“El primer espíritu es un demonio del fuego del infierno.”

Está hablando de los Flame Demon. Pueden encontrar a estos enemigos en ‘Underground Cemetery’ y ‘Forbidden Area’. Solo tienen que derrotar uno tras otro hasta que les den su alma ‘Hellfire’.

Ancient Book 2: cómo encontrar el alma de Giant Bat

El libro que pueden localizar en ‘Inner Quarters’ usando el alma de Galamoth dice:

“El segundo espíritu es el rey de los murciélagos.”

Obtendrán el alma ‘Bat Form’, de Giant Bat, al derrotar al jefe Balore en ‘The Arena’. Acabar con él es obligatorio para avanzar en el juego, así que no tiene pierde.

Ancient Book 3: cómo encontrar el alma de Succubus

El último libro antiguo está en ‘Underground Reservoir’. Deben volar usando el alma de Giant Bat para alcanzarlo. Dice lo siguiente:

“El tercer espíritu es una hermosa pesadilla.”

Esta pista se refiere a Succubus, un enemigo que pueden encontrar en ‘The Arena’ y ‘Top Floor’. No las confundan con el enemigo Lilith, que es similar. Las reconocerán por su cabello blanco.

Tienen que derrotarlas una y otra vez hasta que les den el alma ‘Death Touch’. Ahora, con estas tres almas equipadas, pueden ir a derrotar a Graham y ganar acceso al Chaotic Realm, donde encontrarán el final verdadero de Castlevania: Aria of Sorrow.

Si no reconocen los áreas del juego por sus nombres, aquí encontrarán un mapa con todas ellas.

No crean que haber visto el final verdadero de Castlevania: Dracula X, Circle of the Moon, Harmony of Dissonance y Aria of Sorrow significa que terminaron con estos juegos. Todos ellos tienen una gran cantidad de secretos y detalles que valen la pena descubrir.