Children of the Sun: esta es la fecha de lanzamiento del juego

Hace un mes tuvimos la oportunidad de hablar con el desarrollador independiente alemán René Rother, creador del videojuego Children of The Sun. Ahora, Devolver Digital y el desarrollador Rene Rother han revelado cuál es la fecha de lanzamiento de Children of the Sun en Steam.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Children of the Sun en Steam?

Con un nuevo adelanto, Devolver Digital ha confirmado que la fecha de lanzamiento de Children of the Sun es el martes 9 de abril. El juego llegará de manera exclusiva para PC vía Steam.

En Children of the Sun tomaremos control de una mujer enmascarada simplemente conocida como «la chica». Con su rifle de francotirador se encarga de rodear los lugares en los que rondan los miembros del culto religioso que le arruinó la vida. Es hora de acabar con todos y llevar a cabo su venganza.

Pero este no es un simple juego de disparos. La chica tiene poderes telequinéticos que le permiten llevar su disparo de un objetivo a otro como si se tratara de Yondu controlando su flecha. La idea es usar un solo disparo para acabar con todos los miembros del culto que hay en cada escenario. Para conocer nuestra opinión sobre la demo de Children of the Sun, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

René Rother, en su cuenta en X (antes Twitter), ha afirmado que la franquicia No More Heroes y en especial el juego Killer 7 de Goichi Suda (SUDA51) han impactado su carrera. En el primer tráiler del juego hay una referencia a NMH ¿Habrá alguna a Killer 7?

Ya pueden probar una demo y agregarlo a sus listas de deseados en Steam. También los invitamos a dar una mirada a algunas de sus anteriores obras en itch.io.

Fuente: comunicado de prensa de Devolver Digital