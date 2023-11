Cocoon – Reseña

A pesar del tiempo que ha pasado desde su lanzamiento, todavía se habla mucho sobre Limbo e Inside. Puede que las ambiguas historias de estos excelentes juegos de puzles y plataformas sean lo que nos mantiene intrigados tantos años después, pero fueron sus geniales acertijos los que nos mantuvieron pegados al control. Es por eso que no hizo tan felices saber que su diseñador Jeppe Carlsen está de regreso con Cocoon, otro fantástico juego independiente del que hablaremos en esta reseña.

Este título no cuenta con el nombre de Playdead y en su lugar fue desarrollado por el nuevo equipo llamado Geometric Interactive. A pesar de eso, el espíritu de los inteligentes puzles de los juegos del estudio danés se mantiene y evoluciona de formas increíbles.

Controlamos a una especie de insecto cuya única habilidad es la de cargar esferas para moverlas por los escenarios. Aunque se pueden usar para activar switches y de esta forma solucionar acertijos sencillos, pronto descubrimos que estas esferas son en realidad mundos y que podemos visitar su interior. Viajamos a mundos dentro de mundos dentro de otros mundos y usamos esta curiosa “jerarquía de almacenamiento” para solucionar puzles que inicialmente no nos caben en la cabeza.

¿Jugaron Portal? ¿Recuerdan la forma en que ese juego y su secuela nos ponen a “pensar con portales” creando un nuevo sistema de lógica en nuestras cabezas? Cocoon es el primer juego en muchos años en hacernos sentir algo parecido. Aunque no cuenta con textos ni tutoriales obvios, su mismo desarrollo hace un fantástico trabajo enseñándonos cómo funcionan las mecánicas. Incluso nos hace sentir que somos unos genios que estamos descubriendo cómo anidar mundos por nuestra cuenta.

Aunque algunos de los acertijos —especialmente en la última sección del juego— pueden ponernos a pensar durante un buen rato, no hay retos especialmente complejos. El objetivo de este título no parece ser poner a prueba nuestra capacidad de lógica, sino ofrecernos puzles satisfactorios cuya solución se puede descubrir de forma fluida. Incluso aquellos que requieren un poco de pensamiento lateral nos presentan sutilmente las herramientas necesarias. Tal vez crean que esto puede arruinar los acertijos, pero no es así. El juego está perfectamente diseñado para que cada paso superado se sienta como un gran logro.

Los jefes que encontramos también pueden parecer imposibles durante nuestro primer intento. Estas “batallas” son realmente puzles con elementos de precisión. Requieren algo de habilidad con el control y gracias a eso resultan tensas y emocionantes.

El único “problema” que vemos con esta aproximación es que los jugadores más exigentes, acostumbrados a títulos difíciles, se pueden quedar con ganas de más. Cocoon es un juego corto y terminarlo para hacer esta reseña nos tomó apenas seis horas. Sus últimos acertijos demostraron el enorme potencial de estas mecánicas y el anidamiento de mundos no se explota hasta sus últimas consecuencias. El nivel de dificultad al que llega fue perfecto para nosotros, pero definitivamente podía ofrecer más complejidad. Si quieren más del juego, pueden explorar a fondo los niveles para encontrar todas las estatuas de “Descendientes de la luna”, pero estos no ofrecen nada especial.

Bueno, sí hay un elemento más complejo pero no está directamente relacionado con las mecánicas principales del juego. Hay un final secreto increíblemente difícil de descubrir y sólo supimos cómo sacarlo gracias a la comunidad de jugadores que se dedicaron en cuerpo y alma a encontrarlo. Pueden encontrar pistas en inglés sobre cómo sacarlo aquí.

Otro elemento que nos hubiera gustado ver más desarrollado es su narrativa. Los mundos que visitamos tienen una identidad muy fuerte. Están llenos de bizarros elementos orgánicos y tecnológicos que crean una llamativa imagen de ciencia ficción. Igual que Limbo e Inside, no se nos explica nada y lo que está ocurriendo se deja principalmente a la interpretación. El problema es que no nos resultó tan intrigante como los anteriores títulos diseñados por Carlsen.

Eso sí, no podemos negar que su ambientación es excelente. Los escenarios están llenos de detalles de biotecnología extraña que hacen sentir que estos mundos son completamente alienígenas. La fantástica música y efectos de sonido encajan perfectamente con esta rara atmósfera.

2013 ha tenido excelentes juegos independientes y este es otro gran ejemplo. Cocoon se une al exclusivo listado en el que también se encuentran Chants of Sennaar, Thirsty Suitors, The Cosmic Wheel Sisterhood, Blasphemous 2, Dredge y muchos más que merecen ser mencionados en las listas de lo mejor del año. Resolver los acertijos de este título fue muy divertido y aunque su narrativa no nos llamó la atención, fue una de las experiencias más satisfactorias del año.

Cocoon 8.5/10 Nota Lo que nos gustó - Acertijos perfectamente diseñados.

- Llamativa ambientación alienígena. Lo que no nos gustó - Algunos jugadores podrían desear más complejidad.

- La narrativa no resulta intrigante. En resumen Los acertijos de Cocoon no solo están a la altura de los de Limbo e Inside, sino que resultan aún más interesantes gracias a sus mecánicas de "anidamiento de mundos". Las seis horas que pasamos recorriendo los extraños escenarios y resolviendo puzles fueron muy satisfactorias y la dificultad siempre nos pareció accesible gracias al excelente diseño que tiene este juego. Nos hubiera gustado que su narrativa fuera más interesante, pero los acertijos son la verdadera estrella y no necesitan el apoyo de una trama fuerte para que queramos resolverlos. Es uno de los mejores juegos indies de 2023 y está totalmente recomendado.

Reseña hecha con una copia digital de Cocoon para Nintendo Switch brindada por Annapurna Interactive. También está disponible para PS4, PS4, Xbox One, Series X|S y PC.