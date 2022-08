Durante el Future Games Show, celebrado en Gamescom 2021, conocimos el primer adelanto de 9 Years of Shadows. Este juego es un metroidvania desarrollado por Halberd Studios, el cual cuenta con la participación de Michiru Yamane y ​Norihiko Hibino ​conocidos por participar en la composición musica de franquicias como Castlevania y Metal Gear Solid. Ahora, Halberd Studios y la distribuidora Freedom Games han anunciado cuándo sale o cual es la fecha de estreno de 9 Years of Shadows en PC.

¿Cuándo cuál es la fecha de estreno de 9 Years of Shadows?

¿Cuándo saldrá 9 Years of Shadows en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One?

Si son aquellos que esperan con ansias el lanzamiento de 9 Years of Shadows y desean conocer cuándo sale o cuál es la fecha de estreno de este metroidvania, les contamos que él juego sale el 10 de octubre para PC vía Steam y Epic Games Store. Sin embargo, se desconoce cuándo saldrá 9 Years of Shadows para Nintendo Switch. Ya que, la versión de 9 Years of Shadows para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One no tienen fecha de lanzamiento definida.

¿Cuándo saldrá 9 Years of Shadows en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One?

Por el momento, según informa el portal Gematsu, solo se conoce que la versión para Nintendo Switch de 9 Years of Shadows ha sido retrasada. No obstante, la desarrolladora ha comunicado que las versiones de 9 Years of Shadows —el metroidvania de Halberd Studios— para PlayStation 4 y Xbox One tienen una fecha de lanzamiento por determinar.

Vía: Gematsu