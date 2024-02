Dead by Daylight: códigos de recompensas del año nuevo chino (2024)

Ya empezó el año nuevo lunar o año del dragón y ya que China es el principal mercado para los videojuegos, no nos extraña ver a tantos títulos celebrándolo. Una curiosa excepción es Dead By Daylight, que en 2024 no celebró el evento del año nuevo chino como en años anteriores, pero sí está ofreciendo recompensas temáticas del año del dragón mediante códigos.

Ahora vamos a compartir esos códigos con ustedes.

Códigos de recompensas del año nuevo chino en Dead by Daylight

LUCKYBP2024: 666.888 Puntos de Sangre

666.888 Puntos de Sangre DRAGONYEAR : icono y banner dela año del dragón

: icono y banner dela año del dragón PAPERDRAGON : amuleto del año del dragón

: amuleto del año del dragón GOLDENDRAGON: amuleto dragón doradao

Tienen hasta el sábado 24 de febrero de 2024 para redimir estos códigos en el juego. Después de esa fecha dejarán de ser válidos.

¿Cómo canjear códigos en Dead by Daylight?

Abran el juego en cualquier plataforma. Entren al menú de la tienda. En la sección «Destacado», en la esquina superior derecha de la pantalla, hay una opción que dice «Canjear código«. Accedemos allí Ingresan el código de recompensa que les dimos, uno por uno.

Otras novedades del año nuevo chino en DbD

Además de los códigos con recompensas del año nuevo chino, hay dos nuevas ‘skins’ temáticas del año del dragón 2024 en la tienda de Dead by Daylight: son trajes nuevos para Yun-Jin Lee y Kate Denson.

Además, todas las demás ‘skins’ temáticas del año nuevo lunar o año nuevo chino fueron agregadas de forma permanente a la tienda de DbD.

