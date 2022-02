Demon Slayer: The Hinokami Chronicles llegará a Nintendo Switch

A partir del 15 de octubre de 2021, usuarios de PlayStation, Xbox y PC pudieron comprar el primer videojuego basado en la celebrada obra de Koyoharu Gotōge: Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles. Este es un ‘fighter arena’ reminiscente a la saga Naruto: Ultimate Ninja Storm, también creada por el estudio japonés CyberConnect2.

Por fortuna, los usuarios de Nintendo Switch no se quedarán fuera de la diversión. Por medio de un comunicado, Sega ha anunciado que una versión para la consola híbrida está en camino.

¿Cuándo llegará Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles a Nintendo Switch?

En Japón, la versión para Nintendo Switch de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles se lanzará el 9 de junio de 2022. Afortunadamente, los fanáticos de la obra de Koyoharu Gotōge y los juegos de CyberConnect2 no tendrá que esperar demasiado. El lanzamiento internacional de la versión para Nintendo Switch será el 10 de junio de 2022.

¿Qué contendrá esta versión?

La versión para Nintendo Switch contendrá todos los contenidos que el juego base ha recibido hasta la fecha. Esto incluye a los siguientes personajes descargables: Rui, Akaza, Susamaru, Yahaba, Enmu y Yushiro & Tamayo. Aquellos que reserven el título para Switch en físico podrán desbloquear anticipadamente al personaje Tanjiro Kamado (Academia Kimetsu).

Para leer nuestra reseña de Demon Slayer: The Hinokami Chronicles, sigan este enlace.

Vía: Gematsu

Fuente: Sega