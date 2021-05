Dying Light es uno de esos títulos que salió en el momento apropiado. A principios de 2015, periodo caracterizado por la ausencia de lanzamientos destacados, un título de zombis con parkour era una gaseosa en medio del desierto. Fue un éxito comercial y crítico.

Lo anterior no quiere decir que el juego no tuviera falencias. Sin embargo, estas no tardaron en ser corregidas por Techland. Eso no fue todo: el estudio polaco continuó apoyando el juego a través de actualizaciones. Hasta el día de hoy, el título sigue recibiendo contenidos.

Sin embargo, Techland ha dejado muy claro que busca superar la visión de Dying Light con su secuela. Desde su anuncio en la conferencia de Xbox en E3 2018, Dying Light 2 se ha convertido en un lanzamiento muy esperado. No solo para los fieles fanáticos de la entrega original, sino para los que disfrutan de los juegos de acción, aventura y los ‘survival horror’.

Este artículo servirá para reunir toda la información revelada sobre Dying Light 2. ¿Fecha de lanzamiento? ¿Novedades en materia de jugabilidad? ¿Historia? Todo estará contenido aquí.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Dying Light 2?

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) January 20, 2020

Originalmente, Dying Light 2 estaba programado para lanzarse en algún momento del segundo trimestre de 2020. Sin embargo, el juego de zombis probó ser demasiado ambicioso para cumplir su marco de lanzamiento. Por medio de un tweet publicado el pasado 20 de enero, Techland confesó que necesitaría mucho más tiempo para cumplir su visión.

No fue hasta 2021, dentro del marco del primer episodio de Dying 2 Know (D2K), que Techland dio a conocer que la fecha de lanzamiento de Dying Light 2 será el 7 de diciembre.

¿Ya puede reservarse?

Las preórdenes de Dying Light 2 ya están abiertas. Tres ediciones físicas —Estándar, Deluxe y Coleccionista— y tres ediciones digitales —Estándar, Deluxe y Definitiva— están disponibles. Sin importar cuál se reserve, los que preordenen recibirán un Paquete Recarga digital exclusivo. Este contendrá un atuendo, un arma y diseños de parapente únicos.

¿Qué contienen las ediciones especiales?

Ambas ediciones Deluxe ofrecerán acceso al paquete de aspectos legendarios, adornos de arma exclusivos, un cómic digital, la banda sonora del juego, un libro de arte digital y el DLC de historia #1. Sin embargo, la versión física también vendrá con un caja metálica para el juego.

La edición de Coleccionista ofrece todos los contenidos de la Deluxe junto con el paquete de objetos definitivos, el DLC de historia #2 y una gran cantidad de recompensas físicas. Estas incluyen la estatuilla «Defensor de la Ciudad», una copia física del libro de arte, una linterna UV, un mapa de la ciudad, 3 postales, un paquete de pegatinas, una carta de agradecimiento del director creativo y la caja de la edición de Coleccionista. Con excepción de las recompensas físicas, la edición Definitiva ofrece todos los contenidos mencionados hasta el momento.

¿De qué trata la historia?

Veinte años después de los eventos de Dying Light: The Following —en los que Kyle Crane es infectado con una nueva cepa del virus zombi y la esparce por todo el mundo sin saberlo—, la civilización moderna ha llegado a su fin. La humanidad ahora vive en una nueva Edad Oscura.

Los jugadores tomarán el control de Aiden Caldwell, un corredor que presta sus servicios al mejor postor. Ya que la tecnología y las armas de fuego serán escasas, Aiden solo podrá depender de sus habilidades de parkour y armas hechas a partir de chatarra.

Una vez llegue el lanzamiento de Dying Light 2, los jugadores que no hayan jugado el primer título no deberán preocuparse por la historia. Esto se debe a que será una trama independiente.

La historia se desarrollará en La Ciudad, uno de los pocos asentamientos humanos que quedan en Europa. Sin embargo, su población está en medio de una guerra civil. Tres bandos —Supervivientes, Pacificadores y Carroñeros— luchan por el control de La Ciudad.

¿Quién tomará control de uno de los últimos bastiones de la humanidad? Eso dependerá completamente de los jugadores y las decisiones que tomen a lo largo de su travesía.

Las decisiones tendrán consecuencias

En el tráiler de presentación de Dying Light 2, revelado durante la conferencia de Xbox en E3 2018, Techland aseguró que los jugadores serán directamente responsables de moldear el mundo del juego. Sus acciones influenciarán regiones completas de La Ciudad.

Aunque Dying Light 2 no es el primer juego que asegura que las decisiones de los jugadores tendrán importancia, la adición de Chris Avellone como diseñador narrativo credibilidad a las promesas de Techland. Para aquellos que no sepan, Chris Avellone es muy conocido dentro del género RPG por trabajar en algunos de los mejores juegos de rol con múltiples variables narrativas. Entre estos se encuentran Star Wars: Knight of the Old Republic (2003), Fallout: New Vegas (2010) y Divinity: Original Sin 2 (2017). Desafortunadamente, Techland cortó lazos con Avellone a mediados de 2020 después de que fuera señalado por acoso sexual. Este no es el único golpe que recibió el departamento narrativo. En octubre de 2020, Paweł Selinger abandonó su rol como director narrativo y fue reemplazado por Piotr Szymanek.

Chris Avellone, antiguo diseñador narrativo de Dying Light 2

En una entrevista realizada por Official Xbox Magazine, Tymon Smektala —principal diseñador del juego— explicó cómo el título reaccionará a las decisiones de los jugadores:

“Creo que lo más importante será la habilidad de cambiar el mundo alrededor tuyo. Verás la clase de poder que te hemos dado cuando tomes una decisión y veas cómo el mundo ha cambiado por dicha acción. Habrá momentos cruciales en la narrativa en los que pensarás retrospectivamente que lo que decidiste hacer quizás no fue lo más acertado. Afortunadamente, habrá un par de ocasiones en las que te daremos una oportunidad para corregir esas decisiones.

Ahora, no es como si simplemente puedas devolverte al momento justo antes de tomar la decisión y cambiarla. Debes hacer algo adicional, como completar un par de misiones extra, para corregir tus errores. Con la excepción de ese par de ocasiones que mencioné, todas las decisiones son permanentes”.

¿Qué tan grande será el mapa?

Al igual que en el primer juego, la jugabilidad de Dying Light 2 girará alrededor de la movilidad.

Según Smektala, el mapa de Dying Light 2 estará dividido en siete regiones y será cuatro veces más grande que el de su predecesor. Esto incluye las zonas añadidas en las expansiones.

¿Habrá vehículos?

Habrá vehículos, pero no tantos como en Dying Light: The Following. Al final del día, la mejor forma de desplazarse por La Ciudad será a pie y balanceándose entre los edificios.

¿Qué novedades recibirá el parkour?

Aiden será más versátil que Kyle a la hora de desplazarse. Esto no se debe exclusivamente a que contará con un ala delta para evitar caídas indeseadas, además del gancho que debutó en el juego original, sino que tendrá casi el doble de habilidades en materia de movilidad.

Bartosz Kulon, responsable de diseñar las mecánicas de parkour de Dying Light y su secuela, explicó en una entrevista con VG247 las mejoras que hicieron al parkour:

“La detección de salientes [vitales a la hora de hacer parkour] está mucho mejor optimizada. Es más precisa, pero su funcionamiento resulta más complicado. Sin embargo, nos ha ayudado a hacer diferentes cosas que no pudimos lograr en el primer juego. […] Tras pasar 6.000 horas en Dying Light, sentí que la capacidad de rebote del personaje no era tan realista. […] El gancho está más basado en la física. Te balancearás como si fueras Tarzán o Spider-Man. Sin embargo, no podrás abusar del gancho: tienes que tener algo encima de tí para poder columpiarte”.

¿Qué novedades recibirá el combate?

Aunque la jugabilidad base será similar a la del primer juego, Dying Light 2 gozará de varias mecánicas y sistemas novedosos desde su lanzamiento.

El combate seguirá siendo en primera persona. Continuará girando alrededor de la creación y modificación de armas. No obstante, Tymon Smektala ha dado a conocer que Dying Light 2 ampliará la creación de armas. Habrá más de 50 combos nuevos que podrán aplicarse a diferentes armas. También será posible utilizar elementos en los escenarios para luchar.

El sigilo también será una estrategia aceptable. Los jugadores no solo podrán esconderse en arbustos y basureros para pasar inadvertidos, sino que podrán hacer asesinatos silentes.

¿Cómo funcionarán los zombis?

En lo que respecta a la jugabilidad de los zombis de Dying Light 2, habrá criaturas conocidas y nuevas.

En una entrevista con GamesRadar, Smektala dio a conocer el ciclo de vida de los infectados:

“Los infectados comienzan como Virales. Acaban de ser mordidos e infectados, por lo cual aún mantienen parte de su humanidad. En este punto son muy veloces y peligrosos. Evaden a toda costa la luz del sol. Después de permanecer en ese estado por un tiempo, los Virales se convierten en Mordedores. Estos son tus típicos zombis. Son lentos y trataran de agarrarte, ya sea para infectarte o devorarte. La luz del sol es muy peligrosa para los Mordedores.

Si los Mordedores permanecen debajo del sol por mucho tiempo o son expuesto a la luz ultravioleta, estos se convertirán en Degenerados. Estos son zombis decadentes y no muy peligrosos. Sin embargo, aún debes estar muy pendiente de ellos. Tampoco debes olvidar que los infectados pueden convertirse en Volátiles, los más peligrosos de todos los zombis. Si los ves, debes correr. No luches contra ellos. Simplemente te matarán”.

El más reciente video de jugabilidad de Dying Light 2, compartido dentro del marco del primer episodio de Dying 2 Know (D2K), deja ver algunos de los nuevos zombi que podrán encontrarse. Para ver el video, basta con seguir este enlace.

¿Seguirá habiendo periodos día-noche?

Techland no ha descartado la posibilidad de nutrir la jugabilidad de Dying Light 2 por medio de contenidos descargable después del lanzamiento del juego base.

Uno de los atractivos de Dying Light es el contraste entre el día y la noche. Durante el día, los jugadores son máquinas de matar. Sin embargo, se vuelven las presas de los Volátiles al caer la noche. Esta dinámica se mantendrá en la secuela. Sin embargo, esto no quiere decir que los jugadores no la vayan a pasar mal durante el día. Esto se debe al regreso de las Zonas Oscuras.

Para los que no sepan, las Zonas Oscuras son locaciones completamente privadas de la luz del sol. En otras palabras, son el lugar perfecto para que los no muertos construyan sus nidos. Una vez los jugadores ingresen a una de estas zonas, iniciará una lucha contrarreloj para agarrar lo que sea que esté ahí y escapar. Esto se debe a que las Zonas Oscuras aumentarán la infección del propio Aiden, que es portador del virus zombi, y terminarán matándolo.

¿Habrá multijugador cooperativo en línea?

La jugabilidad de Dying Light 2 también se beneficiará de un modo cooperativo en línea.

Hasta cuatro jugadores podrán colaborar en línea para superar la historia. No obstante, tres deberán unirse a la partida de un anfitrión. Esto se debe a la narrativa basada en decisiones.

¿Cuánto durará Dying Light 2?

En una entrevista realizada por Prankster 101, Tymon Smektala reveló que el título ofrecerá más de 100 horas de contenido. Esto incluye la campaña, que podrá superarse en 15-20 horas.

¿Habrá contenidos poslanzamiento?

En la misma entrevista, Smektala confirmó que Dying Light 2 tendrá un plan de contenidos poslanzamiento que se extenderá por cuatro años. Se desconoce de qué tratará.

¿A qué plataformas llegará Dying Light 2?

De jugar Dying Light 2 en PC, los jugadores deben asegurarse de cumplir los requisitos mínimos.

El tráiler de anuncio dio a conocer que llegará a PS4, Xbox One y PC. Un año después, en una entrevista con Wccftech, Techland confirmó que también llegará a PS5 y Xbox Series X.

Requisitos para correr a Dying Light 2 en PC

Estos son los requisitos mínimos y recomendados para jugar Dying Light 2 en PC. Sin embargo, existe la posibilidad de que sean modificados. Al fin y al cabo, Dying Light 2 todavía está en desarrollo y puede que los requisitos sean optimizados o más exigentes.

Requisitos mínimos para jugar Dying Light 2 en PC

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Windows 7 de 64 bits Procesador: Intel Core i3 serie 2000 o AMD FX 4000

Intel Core i3 serie 2000 o AMD FX 4000 Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Tarjeta gráfica: GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB

GeForce GTX 660 o Radeon HD 7850 con 2 GB Tarjeta gráfica para ray tracing: GeForce RTX 2060 (DirectX 12)

GeForce RTX 2060 (DirectX 12) DirectX: versión 11.

versión 11. Red: conexión a Internet de banda ancha

conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 65 GB

65 GB Tarjeta de sonido: compatible con DirectX

Requisitos recomendados para jugar Dying Light 2 en PC

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Windows 7 de 64 bits Procesador: Intel Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K o Ryzen 5 1500X Memoria: 16 GB de RAM

16 GB de RAM Tarjeta gráfica: GeForce GTX 980 Ti-GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56

GeForce GTX 980 Ti-GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56 Tarjeta gráfica para ray tracing: GeForce RTX 2080 Ti (DirectX 12)

GeForce RTX 2080 Ti (DirectX 12) DirectX: versión 11

versión 11 Red: conexión a Internet de banda ancha

conexión a Internet de banda ancha Almacenamiento: 65 GB

65 GB Tarjeta de sonido: compatible con DirectX

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!