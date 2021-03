EA Play llegará a Xbox Game Pass para PC en marzo (2021)

Tras su debut en Xbox Game Pass (consolas) el pasado 10 de noviembre, EA Play iba a llegar a la versión para PC del servicio por suscripción en diciembre de 2020. Sin embargo, por razones que nunca fueron reveladas, el lanzamiento del servicio fue aplazado hasta 2021.

Ahora, 3 meses después, Microsoft ha dado a conocer que la fecha de lanzamiento de EA Play en el servicio por suscripción para PC. A continuación, encontrarán todo lo que deben saber.

¿Cuándo llegará EA Play a Xbox Game Pass para PC?

A partir de las 4:00 PM (hora Colombia) del 18 de marzo, EA Play estará disponible para todos los usuarios de Xbox Game Pass para PC (Windows 10). Esto incluye a los de Ultimate.

¿Qué juegos llegarán con EA Play?

Star Wars: Squadrons es uno de los juegos que llegarán a Xbox Game Pass en marzo gracias a EA Play.

Además del previamente revelado Star Wars: Squadrons, EA Play contiene una amplia y variada selección de juegos. Estos van desde franquicias deportivas —tales como FIFA, Madden y Need for Speed— hasta juegos de estrategia y simulación, tales como Command & Conquer y The Sims. También están incluidos títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order y Titanfall 2. Más de 60 juegos de Electronic Arts estarán a disposición de los usuarios de Game Pass (PC).

¿Qué otros beneficios ofrece EA Play?

Además de descuentos especiales para futuros juegos de Electronic Arts, EA Play ofrecerá toda clase de recompensas mensuales y exclusivas para sus suscriptores en PC.

Cómo descargar EA Play en PC

Para disfrutar de los beneficios de EA Play, los jugadores solo deberán descargar la aplicación de escritorio de EA y crear una cuenta. Acto seguido, tendrán que enlazar ambas cuentas.

Fuente: Xbox Wire