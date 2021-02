Durante el Nintendo Direct del 17 de febrero, Grasshopper Manufacture reveló un nuevo tráiler de No More Heroes 3. Este adelanto reveló, además de nuevos elementos de la jugabilidad del juego de SUDA51, la fecha de estreno del título.

¿Cuál es la fecha de estreno de No More Heroes 3?

No More Heroes 3, la tercera parte canónica de la historia de Travis Touchdown, llegará de manera exclusiva a Nintendo Switch el 27 de agosto del 2021. No obstante, no se descarta que en un futuro pueda llegar el título a otras plataformas.

The wait is almost over! 8/27 release confirmed! Check out the first voice actor lineup announcement for No More Heroes 3!#NMH3 pic.twitter.com/kN6nOCgsXK — SUDA51/須田剛一 (@suda_51) February 17, 2021

Adicionalmente, SUDA51 desde su cuenta en Twitter ha confirmado a los actores de voz y los personajes principales de No More Heroes 3.

¿De qué trata la Historia de No More Heroes 3?

La historia de No More Heroes 3 comienza ocho años antes del comienzo de la aventura de Travis Touchdown en Santa Destroy, cuando un niño llamado Damon Riccitiello tiene un encuentro con un extraterrestre llamado FU. Durante el tiempo en que Damon ayuda a FU a regresar a su planeta, él y FU se hacen «los mejores amigos». 20 años después del encuentro de FU y Damon, nueve desde el final de los evento de No More Heroes 2: Desperate Struggle y dos desde la aventura Badman y Travis en Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition, FU regresa a la tierra a encontrarse con su «mejor amigo» Damon. Pero FU no ha llegado con buenas intenciones.

Ahora la misión de Travis es defender al planeta del ataque de FU y sus secuaces cuando No More Heroes 3 llegue a nintendo Switch el 27 de agosto.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube