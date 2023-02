Fire Emblem Engage – Reseña

Si nos remontamos a los humildes orígenes de la franquicia Fire Emblem en el lejano 1990 para Famicom, nadie en Nintendo le tenía fe a su expansión occidental. Después de todo, juegos como Final Fantasy o Dragon Quest tuvieron su cuota RPG en NES, pero la estrategia táctica era diferente. Fire Emblem necesitó de Super Smash Bros. Melee para que el público se fijara en los protagónicos Marth y Roy, cimentando interés en los juegos para Game Boy Advance. De eso al presente resultamos con Fire Emblem Engage para Nintendo Switch y una IP mucho más popular de lo que Nintendo hubiese imaginado.

Las primeras historias de Fire Emblem eran más básicas y al punto. Escenarios medievales, criaturas fantásticas, hechicería, espadas y caballeros blancos. Estas entradas cuentan con ‘remakes’ que actualizaron la jugabilidad, mas las historias realmente tomaron fuerza desde las entregas para Game Boy Advance, pasando por GameCube/Wii y el cambio generacional ofrecido por 3DS con Awakening y Fates. Fue en Switch que nos encontramos con un tipo de juego diferente, gracias al conflicto de Three Houses entre aliados y futuros rivales.

El continente de Elyos y sus cinco reinos en Fire Emblem Engage.

Resulta por lo menos extraño que, tomando en cuenta el inconfundible éxito de Fire Emblem: Three Houses —uno de los mejores juegos de 2019–, Intelligent Systems se alejara tanto de aquel para desarrollar Fire Emblem Engage. No es coincidencia si repasamos que Koei Tecmo (tras su trabajo en el ‘musou’ Fire Emblem Warriors) fue el que cargó con gran parte del desarrollo de Three Houses. Este último es un un título más maduro, con fuertes lazos entre personajes, una inmersiva historia de tres rutas y un salto en el tiempo que le agrega más sabor.

Un anillo por cada héroe

En Fire Emblem Engage, Intelligent Systems regresa a cargo de su IP, justo después que Koei Tecmo nos diera un ‘musou’ más bajo el rostro de Three Hopes. ¿Vuelve a sus raíces? No puedes volver cuando nunca te has ido. Las mecánicas jugables siempre han sido una constante para destacar de la franquicia Fire Emblem. Ahora bien, lo que sí hace Engage es optar por un estilo de antaño, sumando el poder de los ‘Emblemas’. Que al final es más bien un guiño a Fire Emblem Heroes, el estandarte móvil.

Fire Emblem Heroes es por mucho uno de los juegos más exitosos de la franquicia y el mayor entre los juegos móviles de Nintendo. Su fórmula de ‘crossover’ entre el universo de Fire Emblem es diferente a la de Warriors, un ‘spin-off’. Intelligent Systems traslada con los ‘Emblemas’ a los protagonistas de cada juego principal de la serie hacia Fire Emblem Engage, buscando replicar la política actual impuesta por Heroes. Sea por nostalgia o valor agregado, volver a ver a los héroes legendarios es agradable. Con todo y eso, no dejan de ser más que superficial apoyo espiritual en vez de partícipes de una inexistente guerra multiversal. Aún así no tan banal como en Tokyo Mirage Sessions ♯FE.

En algunos puntos del juego deberás recuperar los anillos de poder.

Cuando ponemos la lupa sobre los personajes de Fire Emblem Engage, no tenemos mucha profundidad de diálogos por salvar y el trasfondo de los mismos está difícilmente ‘comprometido’ con la trama. El cliché del protagonista amnésico, que además resulta ser la forma encarnada de un Dragón Divino y despierta de un largo letargo, tampoco es el más original. Dragones con forma humana hemos visto desde Tiki y las amnesias están a la orden del día en Fire Emblem. Sin entrar en terreno de ‘spoilers’, el giro de tuerca es otra constante que hemos visto en anteriores ocasiones en la serie.

El peso de los emblemas

A dónde más podría ir Fire Emblem si con Engage decidieron tomar la ruta más fácil, argumentalmente hablando. Un buen punto de partida fue Three Houses, pero ya dijimos que todo lo que hace especial a esa entrega es mas de Koei Tecmo que de Intelligent Systems. El propio arte y diseño de personajes de Chinatsu Kurahana y Mao Yamanaka en Three Houses se aprecia más pulido y refinado. Es cuestión de gustos, pero las ilustraciones de Mika Pikazo tan espectaculares en el papel, no se adaptan con la misma belleza en Fire Emblem Engage. Colores vívidos, seguro que los tiene el juego de Switch, cohesión en diseño de personajes, no tanto.

Las relaciones entre personajes se perciben superficiales y el rol del Dragón Divino no queda del todo establecido como alguien a quien inspire seguir. Como persona de la realeza que busca juntarse con los plebeyos para obtener algo de diversión, Alear goza de muy poco carisma innato y el privilegio de su sangre/posición es lo único que la/o mantiene como líder. Presumir tener proclamados amigos, que en realidad son sus sirvientes, no habla muy bien de un mundo claramente no equitativo. Fire Emblem siempre ha basado sus juegos en las relaciones entre sus personajes. En Engage, la naturaleza mesiánica de su protagonista se siente más vacía que profética.

Celica de Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

El mundo de Elyos y la introducción de los 12 anillos de los emblemas (sin contar DLC) hacen de la jugabilidad un placer sin culpa. Retomar el triángulo de fortalezas y desventajas (espadas>hachas>lanzas>espadas) y la favorabilidad hacia los ataques cuerpo a cuerpo, hacen de cada movimiento una decisión valiosa. En dificultades superiores a la casual, incluso los golpes de enemigos básicos hacen más daño y si cuentan con ventaja, pueden acabar sin chistar con nuestros guerreros. Si a eso le sumamos los ataques encadenados por posición de unidades (aliadas o rivales), tocaremos el piso antes de asestar un ataque efectivo.

Si pudiera devolver el tiempo

Quienes lleven más tiempo con los juegos de estrategia táctica obtendrán un entretenido reto en los mapas de Fire Emblem Engage. Ante una ruptura o sufrir un ataque con ventaja, el afectado no puede contraatacar y es otra de las consecuencias a tener en cuenta. Un mal posicionamiento de unidades ocasionalmente genera una cadena de ataques –y ataques encadenados– en su contra, donde huir y sanar es el único escape. Los anillos de emblemas permiten la constante compañía del guerrero legendario a la unidad, sin embargo, es solo hasta la fusión que desencadenan su verdadero poder.

Gracias a estas fusiones, que solo duran unos turnos y toman tiempo para ser recargadas –o si alcanzamos algún brillante círculo azul en el mapa–, explotamos el potencial de los demoledores ataques sincronizados. Dichos movimientos hacen las veces de «límites» y sus animaciones, como las del resto del juego, son gráficamente impecables. Hasta el terreno e inclinaciones se toma en cuenta en las secuencias de batalla. Pese a que no sea posible un desplazamiento en tercera persona como sí ocurría en Three Houses.

Dicho desplazamiento en tercera persona se delega a la exploración posconflicto del mapa y al Somniel, un ‘hub’ que hace las veces de resort de esparcimiento con todas las actividades lúdicas, lejos del calor de la guerra. Entrenamiento, comidas, pesca y hasta visitar los animales adoptados nos esperan en el Somniel. Un coqueto pero prescindible detalle, pues no es que seamos profesores ni tengamos clases por impartir en Fire Emblem Engage. Estos segmentos se comprenden como una forma de extender el tiempo de juego sin mayores recompensas de por medio. Los jugadores bien pueden optar por seguir luchando y no se perderán de mucho.

No perderse de mucho en realidad parece ser una constante.

Fire Emblem Engage 8.2/10 Nota Lo que nos gustó - Mapas de batalla satisfactorios en dificultades altas.

- Buena música de guerra.

- 'Emblemas' que rememoran las mejores eras de Fire Emblem.

- Aumento del tamaño de la fuente de letra respecto a Three Houses. Lo que no nos gustó - Protagonista y personajes disonantes.

- Historia muy básica comparada con su predecesor.

- Omisión de mejoras y profundo componente social previamente introducidos. En resumen Con Fire Emblem Engage, Intelligent Systems retoma una de sus mecánicas favoritas en Awakening y Fates como el sistema de matrimonios, solo que en lugar de casar parejas y heredar ataques, utiliza los anillos de emblemas para recrear el multiverso de Fire Emblem Heroes en una entrega de consola. El resultado puede parecer mixto, pues aunque jugablemente funciona y las batallas continúan siendo tan fervientes como nos tiene acostumbrados la saga, es la historia y sus personajes los que no terminan de convencer. Especialmente cuando los 'Emblemas' o guerreros legendarios nos recuerdan la gran cantidad de buenos títulos que nos ha ofrecido la franquicia durante más de 30 años. Solo le faltó "comprometerse" un poco más.

Reseña hecha con una copia digital de Fire Emblem Engage para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.