Guía Like a Dragon Infinite Wealth: ubicación fotos Alo-Happy Tours

Ya les contamos nuestra opinión de Like a Dragon: Infinite Wealth en nuestra reseña. Sim embargo, somos conscientes que un juego tan largo como este no es fácil de iniciar para todos los jugadores. Afortunadamente, Ryu Ga Gotoku ha dejado en Like a Dragon: Infinite Wealth una serie de actividades que nos recompensarán con algunas armas que nos ayudarán a hacer más fácil nuestra aventura por Hawai y Japón. Una de estas actividades es la recolección de fotos de lugares icónicos de Hawai y Yokohama (Japón) para Alo-Happy Tours. Así que en nuestra guía de Like a Dragon: Infinite Wealth conoceremos la ubicación de todos los lugares a los que debemos hacer fotos para Alo-Happy Tours.

En nuestra guía de todas las fotos de Like a Dragon: Infinite Wealth encontrarán el mapa con la ubicación y una foto del sitio para que no se pierdan. Recuerden que las fotos se pueden tomar de noche o de día.

Guía de la ubicación de las fotos de Alo-Happy Tours en la zona Waikiki de Like a Dragon: Infinite Wealth

Plaza Hawái en Waikiki oeste

Seaworthy Treasures en Waikiki oeste

Zumería Guava en Waikiki este

Snowtown USA en Waikiki este

Hamburguesería Oahu en Waikiki Oeste

Cream and Berry en Waikiki oeste

Granizados Mohala en Waikiki oeste

Caseta de piña para perroes en Waikiki oeste

Estatua de la playa al oeste de Waikiki

No Surf No Life

Alo-Happy Tours al oeste de Waikiki

Estatua de delfín al oeste de Waikiki

Taller de Julie al oeste de Waikiki

Tienda de Surf Kope

Hotel Crystal Aloha en Waikiki sur

Guía de la ubicación de las fotos de Alo-Happy Tours en la zona Little Japan de Like a Dragon: Infinite Wealth

Toba en Little Japan

Ahi Poke Garden

Shinobi Sushi

Camión de tacos de Jeff

Chico y chica con ukelele

Ganryujima Dharma

Maceta del Monte Fuji

Mural de Delfín

Santuario Ryukai

Bar Revolve en Little Japan

Granizados Matsumoto en Little Japan

Tienda Yamabiko en Little Japan

Figura de Kametaro en Little Japan

Guía de la ubicación de las fotos de Alo-Happy Tours en la zona Distrito cultural y Parque Harbor de Like a Dragon: Infinite Wealth

Mural de unos pájaros en el distrito cultural

Armería Bullet Hell

Farmacia Horizon

Expositor de flores en el distrito cultural

Bar Moderne

Café Psychedelic en el distrito cultural

Formación profesional Ounabara en el distrito cultural

LiberTé en el distrito cultural

Cabaret El Dorado

Doll & Devils

Hyper Ecstasy

Hip Hop Shrimp en parque Harbor

Cartel de un bar en el distrito cultural

Guía de la ubicación de las fotos de Alo-Happy Tours en la zona Centro comercial Anaconda en Like a Dragon: Infinite Wealth

Aparcamiento del centro comercial Anaconda

Entrada oeste centro comercial Anaconda

Logo oculto en escaparate dentro del centro comercial Anaconda

Recreativos del centro comercial Anaconda

Entrada norte del centro comercial Anaconda

Entrada sur del centro comercial Anaconda

Tablero con caras recortadas en el centro comercial Anaconda

Anaconda oculta en el matorral (segundo piso)

Vasija con serpiente en el centro comercial Anaconda

Guía de la ubicación de todas las fotos de Alo-Happy Tours en la zona Centro, Chinatown y distrito cinco

Mural de un pulpo en el distrito cinco

Buster’s Pizza en el distrito cinco

Club Guilty en el distrito cinco

Esposas y guantes en un sofa (distrito cinco)

Granos de Soramame en el centro

La fantasía del batido en Chinatown

Another Bottle en Chinatown

Centro Plaza de la fuente del Centro

Recuerdos Shark Teeth en el Centro de Hawai