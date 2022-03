Horizon Forbidden West: guía para encontrar los tótems de guerra y referencias a God of War

Tal como dijimos en nuestra reseña, la nueva aventura de Aloy es uno de esos juegos a los que les gusta llevarnos de la mano para que encontremos todos sus secretos. Bueno, casi todos. Horizon Forbidden West tiene un grupo de objetos coleccionables que solo se pueden encontrar explorando el mapa, pues no hay una guía que nos lleve a ellos: son los tótems de guerra de God of War con los que desbloqueamos una pintura facial inspirada en Kratos.

Aunque los tótems se pueden encontrar directamente, cerca de ellos también existen pistas que referencian el mundo de God of War. Tengan en cuenta que conseguirlos todos no desbloqueará ningún Trofeo, pero sí son necesarios para alcanzar el 100% del juego.

A continuación les vamos a decir cómo encontrar cada uno de ellos.

¿Dónde están los tótems de la hermandad?

Justo al sur de la entrada a LATÓPOLIS, el laboratorio de investigación de HADES, podemos encontrar los restos de un Anchafauces. Al acercarse, Aloy notará el curioso Martillo con el que fue eliminado. Si lo examinamos y seguimos la pista usando el Foco, llegaremos al primero de los tótems con referencias a God of War de Horizon Forbidden West.

Pueden usar la foto y el mapa de abajo como guía para encontrar el martillo.

El rastro del Foco nos guiará hacia la isla que está un poco más hacia el sur, el cual es un sitio de Rapaces de hielo. El tótem se encuentra al este de la pequeña montaña, en un hueco en el piso. De nuevo, el mapa que compartimos les mostrará el lugar exacto.

Los tótems de la hermandad son una clara referencias a Sindri y Brok, los enanos que forjaron el hacha de Kratos y el martillo de Thor.

¿Dónde está el tótem de guerra?

La siguiente referencia al juego de Sony Santa Monica está en las montañas nevadas del norte del mapa, al suroeste de El Baluarte. En uno de los árboles de la zona encontraremos a Leviathan, el hacha de Kratos, clavada en un árbol cerca a un río. Aloy incluso comenta sobre lo fría que es.

Al examinar el hacha y usar el Foco, podemos seguir un rastro que nos llevará hasta el tótem. Se encuentra en medio de una zona de Alasoles, pero el verdadero peligro es el Acechador que ronda el lugar.

El tótem de guerra está en una cabaña que pretende recordarnos al hogar de Kratos en God of War. Se encuentra directamente al oeste de la salida de la caverna sumergida llamada ‘montañas abruptas’.

Este tótem es una perfecta representación de nuestro dios de la guerra favorito.

¿Dónde está el tótem de la juventud?

El último de los tótems de guerra que hacen referencias a God of War se encuentra en la Isla de las Agujas (San Francisco) al extremo oeste del mapa de Horizon Forbidden West. Se trata de un área extremadamente peligrosa que es mejor explorar cerca del final del juego.

En la playa que sirve como hábitat a los Quebrantahuesos —los robots cocodrilo—encontraremos un pequeño grupo de palmeras con flechas clavadas en ellas. Al examinar el arco que hay allí, podremos usar el Foco para marcar el rastro hasta el siguiente tótem.

El tótem está un poco más al norte y a plena vista, pero en medio del nido de una de las máquinas más peligrosas del juego: un Tormenta. Si no quieren enfrentarlo, equipen la mejor armadura de sigilo posible y sigan el rastro hasta un bus escolar abandonado. Usen el ancho para subir a la estructura y podrán obtener el Tótem de la juventud.

El mapa que preparamos para ustedes les muestra el lugar exacto.

Este tótem luce exactamente como Atreus, el hijo de Kratos y Faye.

Si tienen problema encontrando estos u otros objetos en el juego, les recomendamos usar este excelente mapa interactivo. Tristemente, no está en español.

Cómo conseguir la pintura facial de God of War ‘Marca de Guerra’ en Horizon Forbidden West

La pintura facial ‘Marca de guerra’, que permite maquillar a Aloy como Kratos de God of War, es la recompensa por encontrar los tres tótems de guerra en Horizon Forbidden West.

Igual que las demás pinturas, no podemos equiparla en cualquier momento. Debemos visitar a un artista en Lanzahirviente, El Baluarte o Ciénaga Espinosa. Solo nos costará 10 esquirlas de metal. Recuerden que las pinturas faciales son elementos simplemente estéticos. No tienen ningún efecto sobre las habilidades de Aloy.

Cuando salió este juego no esperábamos encontrar referencias a God of War, sino a Ghost of Tsushima. Después de todo, el juego de Sucker Punch tiene una gran referencia a Aloy.

Si God of War: Ragnarok —la siguiente aventura de Kratos y Atreus— no sufre más aplazamientos debería llegar al mercado este mismo año. Pueden leer más sobre este esperado juego siguiendo este enlace.