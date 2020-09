Kena: Bridge of Spirits ya no llegará este año como estaba planeado

Ember Lab ha anunciado que su próximo lanzamiento para PlayStation 5, Kena: Bridge of Spirits, ha tenido que ser pospuesto. Este juego de aventura estaba planeado para salir como uno de los títulos de alineación para el lanzamiento de la nueva consola de Sony.

Los fanáticos quedaron encantados con lo que se había mostrado en su revelación en el evento Future of Gaming. Con animaciones al estilo Pixar, una agradable protagonista y unas adorables criaturas con el nombre de Rots, Kena: Bridge of Spirits tenía toda la intención de salir a finales de año para PS4 y PS5. No obstante, el desarrollador tomó la penosa decisión de retrasar el lanzamiento, por las constantes dificultades que han tenido los desarrolladores para trabajar desde casa.

***An update to our Kena community*** pic.twitter.com/rKoy33YWKZ — Kena: Bridge of Spirits (@emberlab) September 11, 2020

“El equipo de Ember Lab está conmovido y honrado por su reacción positiva y gran apoyo por Kena: Bridge of Spirits. Sus tiernas palabras y emoción por el juego han servido de inspiración para el equipo”, comentó el estudio.

Para ser un juego que se anunció el pasado junio, la aceptación de esta prórroga ha sido bastante inesperada. Las personas tienen fe de que este juego superará todas las expectativas y que será un digno representante para PlayStation 5 en el momento que tenga que salir.

Vía: GamesRadar