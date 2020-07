A comienzos de junio nos sorprendió un curioso anuncio. THQ Nordic y el estudio Kaiko estaban trabajando en Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Esta es una versión remasterizada de un juego lanzado en 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC que no vendió muy bien y se vio envuelto en un escándalo económico. Ahora conocemos la fecha en que se pondrá a la venta y nos dieron una nueva sorpresa.

Podremos jugar Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning el 8 de septiembre de 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC. Esto fue revelado en un corto, pero espectacular tráiler cinematográfico que también nos mostró algo muy interesante: tendrá una nueva expansión llamada Fatesworn.

No conocemos muchos detalles sobre este DLC, excepto que llegará en 2021 y que se puede comprar una edición especial del juego que lo incluirá. Cabe mencionar que el juego original tuvo dos expansiones llamadas The Legend of Dead Kel y Teeth of Naros. No se ha dicho si estas serán parte de la versión remasterizada, se lanzarán por aparte o pasarán al olvido.

Junto a este tráiler se publicó un nuevo video que muestra el contenido de la edición de coleccionista de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Juego para PC, PS4 o Xbox One

Estatua de 20.8 cms de Alyn Shir

cinco tarjetas con arte del juego

Banda sonora en CD.

Llavero

Fuente: canal oficial de THQ Nordic en YouTube