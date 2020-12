Cómo jugar anticipadamente en el mapa Airship de Among Us

Hace algunos días, durante la entrega de premios The Game Awards, Innersloth nos dio una primera mirada a Airship, el nuevo mapa de Among Us que llegará al juego a comienzos de 2021. Pero les tenemos una sorpresa: hay una forma de jugar este mapa antes de que sea lanzado oficialmente.

Para probar Airship, tienen que jugar en la versión para Nintendo Switch de Among Us, que fue lanzada por sorpresa recientemente. Deben seguir estos pasos:

Cómo jugar en Airship

Crear un juego local. Ir al laptop en el lobby. Seleccionar la pestaña ‘Juego’ (Game) Seleccionar Airship en la sección ‘Mapa’. Abandonar el lobby. Crear una sesión en línea con la misma configuración. Seleccionar ‘Jugar’ (Play) cuando hayan suficientes jugadores.

Pueden ver esto en acción en el siguiente video:

No estamos seguros si esta forma semi-oculta de jugar Among Us en Airship fue dejada allí a propósito por los desarrolladores o si se trata de un error. Si es lo segundo, es posible que Innersloth parche el juego y elimine esta posibilidad. ¡Les recomendamos probar el mapa pronto antes de que eso pase!

A pesar de haber sido lanzado originalmente en 2018, este juego ganó popularidad en 2020 tras ser redescubierto por ‘streamers’. Así se convirtió en uno de los juegos fenómeno del año.

Via: Polygon

Fuente: ProfasiaGaming