A pocas semanas del sorpresivo lanzamiento de Metroid Prime Remastered en Nintendo Switch, su hermano espiritual igualmente resucita. Cuando anunciaron los juegos de Game Boy Advance para Nintendo Switch Online + Paquete de expansión, sabíamos que Metroid Fusion estaba entre las adiciones futuras. El juego de GBA estará disponible en Switch desde el próximo 9 de marzo (o la noche anterior, como es costumbre).

Su cercana llegada al servicio ‘premium’ de suscripción de Nintendo no es fortuita. Metroid Prime para GameCube y Metroid Fusion fueron lanzados en noviembre del 2002 con solo un día de diferencia. La estrategia de Nintendo era ofrecer experiencias conjuntas en formato casero y portable. Cada juego pertenece a un género diferente, siendo Metroid Fusion oficialmente «Metroid 4», sucesor canónico de Super Metroid (después lo sería de Metroid: Other M, pero no encenderemos las brasas).

La importancia de este par de lanzamientos simultáneos. Solo posible en la era GameCube-GBA. #Metroid #MetroidPrime #MetroidFusion pic.twitter.com/LxCz8BczMS — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 for ⓶⓪⓶⓷ (@maskedlizard) February 16, 2023 A diferencia de GameCube y GBA, no podremos enlazar ambas versiones en Switch para desbloquear el traje Fusion y el juego de NES en Prime.

Metroid Fusion fue durante cerca de dos décadas la última aventura cronológica de Samus Aran hasta la llegada de Metroid Dread a Nintendo Switch, juego del año 2021 en GamerFocus. La cazarrecompensas debe atender el llamado de emergencia hasta unos Laboratorios Biológicos Espaciales o B.S.L, que orbitan el planeta SR388. Dentro del mismo encuentra especies de Zebes y los denominados parásitos X, que llevan a dar con su inquietante replica malvada: el SA-X.

La relación de Metroid Fusion con Metroid: Other M es más fuerte de lo que parece, pues comparten escenario similar en una nave botella, el jefe Nightmare, un clon de Ridley y hasta una sección de investigación dedicada a los metroides. Las oscuras intenciones de la Federación Galáctica quedan al descubierto una vez más y Samus es la única que puede extinguir la amenaza de los parásitos X de SR388.

Aquellos a los que tanto le temían los Chozo y que dieron a la creación genética de los metroides.

Fuente: Nintendo of America Twitter