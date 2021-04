Dada su popularidad, la presencia de My Hero Academia en la industria de los videojuegos no debería resultar sorprendente. Más allá de su representación en Jump Force (2019), la obra de Kōhei Horikoshi ha inspirado tres juegos para consolas. El primero es My Hero Academia: Battle for All (2016), que permanece como una exclusiva japonesa. Entre 2018 y 2020, llegó la duología My Hero One’s Justice. Para leer nuestra reseña de la secuela, sigan este enlace.

Sin embargo, My Hero Academia no solo ha estado presente en consolas. Al tener en cuenta lo populares que son los juegos para móviles en Japón, resulta lógico que la serie haya sacado provecho a esta plataforma. Hasta la fecha, la serie ha recibido dos títulos para dispositivos móviles: My Hero Academia: Clash! Heroes Battle (2016) y Smash Tap (2018). Mientras que el primero fue cerrado en 2020, el segundo permanece como una exclusiva japonesa.

Curiosamente, tal no será el caso con el próximo juego para celulares de My Hero Academia. A través de un tráiler, se ha dado a conocer que My Hero Academia: The Strongest Hero —título que debutó en China el pasado 3 de diciembre— llegará a Occidente. Mejor aún, los interesados pueden aplicar para tener acceso anticipado al juego para dispositivos móviles.

¿Ya está abierto el preregistro de MHA: The Strongest Hero?

Sí, el preregistro de My Hero Academia: The Strongest Hero ya está abierto.

¿En qué regiones está disponible el preregistro?

El preregistro de My Hero Academia: The Strongest Hero está disponible en América del Norte, Latinoamérica, Inglaterra, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda y Escandinavia.

¿Dónde se puede acceder al preregistro de MHA: The Strongest Hero?

Estos son los enlaces para acceder al preregistro en dispositivos Android y iOS:

¿De qué tratará The Strongest Hero, el último juego para dispositivos móviles de My Hero Academia?

Desarrollado y distribuido por KOMOE Game Corporation, MHA: The Strongest Hero es un RPG de acción en el que los jugadores podrán vivir la historia del ‘manganime’ y «coleccionar» a sus personajes favoritos. Cada uno poseerá habilidades únicas que les ayudarán a cumplir misiones mientras exploran y protegen la ciudad de Musutafu, hogar de la Academia U.A. Los jugadores no solo deberán mantenerse vigilantes, sino que deberán mejorar a sus personajes, equiparlos e incluso alimentarlos para hacer frente a toda clase de amenazas y villanos.

Los jugadores no estarán solos. Tendrán la oportunidad de unir fuerzas con otros usuarios e incluso crear una agencia de héroes. También habrá un apartado JcJ (Jugador contra Jugador).

¿Qué personajes podrán controlarse en el último juego de My Hero Academia para celulares?

El tráiler deja ver que los jugadores podrán controlar a la gran mayoría de los estudiantes de la Clase 1-A y otros héroes. Estos incluyen a Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki, All Might, Momo Yaoyorozu, Denki Kaminari, Fumikage Tokoyami, Minoru Mineta y Eijiro Kirishima. Otros serán añadidos en el futuro.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento?

Por el momento, My Hero Academia: The Strongest Hero no tiene una fecha de lanzamiento puntual. Sin embargo, se espera que esté disponible a principios del tercer trimestre de 2021.