A días de su lanzamiento, Jujutsu Kaisen Cursed Clash alcanzó a tener cero jugadores en Steam

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash es un ‘arena fighter’, el cual permiten a los fanáticos jugar y revivir la historia del ‘manga’ o ‘anime’ de la obra de Gege Akutami. Desde que muchos fanáticos de los juegos de pelea se enteraron de esto, las expectativas sobre el nuevo juego de peleas de Jujutsu Kaisen bajaron en esa comunidad de jugadores. Si bien, los jugadores no piden un juego profundo y competitivo sí han hecho saber a Bandai Namco que están cansados de los ‘arena fighter’ genéricos que solo buscan sacar dinero a los fanáticos de una propiedad intelectual.

¿Por qué nadie juega Jujutsu Kaisen Cursed Clash en Steam?

«El juego está bien si ignoras que te has gastado 60 dólares en él».

Desde el lanzamiento de Jujutsu Kaisen Cursed Clash, la recepción del público ha sido negativa. Esto se ve evidenciado en algunas de las reseñas que el juego tiene en Steam. Pero entonces, por qué nadie quiere jugar Jujutsu Kaisen Cursed Clash en Steam. Algunas de estas razones por las que ya nadie quiere jugar a Jujutsu Kaisen Cursed Clash en Steam recalcan que el juego en línea es inestable y no existe el balance en el título de Bandai Namco. Otras reseñas de usuarios apuntan que el modo historia son solo imagenes y texto y que el grupo de personajes que se puede controlar es muy pequeño. Lo cierto es que, el juego de Jujutsu Kaisen no es el primero ni el último que comparte este tipo de reseñas del publico.

Un record infame

Según reporta Video Game Chronicle, Bandai Namco ha cancelado al menos cinco juegos en desarrollo. Adicionalmente, la desarrolladora japonesa ha dicho que planea tener un control de calidad más estricto en el futuro. Esperamos que esto sea cierto, ya que desde el lanzamiento del juego Tokyo Ghoul:re [Call to Exist] no veiamos que un juego de Bandai Namco resaltará por sentirse hecho con solo la intención de aprovecharse de una propiedad intelectual popular.

Es una pena que una obra como Jujutsu Kaisen no logre tener el «amor» que merece. Ya que, sin hablar de su historia o personajes, la hechiceria y como funciona esta en el universo de Gege Akutami servirián para tener un juego de pelea hecho y derecho desarrollado por ejemplo por un estudio como Arc System Works. Afortunadamente, uno de los mejores sistemas de poder del shonen será adaptado en el juego de Hunter x Hunter que está siendo desarrollado por Eighting.

Con lo expuesto en esta nota no queremos que crean que todos los ‘arena fighter’ son malos o que estos no puedan llegar a ser competitivos. Para apoyar este punto, los invitamos a leer nuestra reseña de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba): The Hinokami Chronicles, un ‘arena fighter’ que no es competitivo pero brinda contenido de calidad al usuario y una leve capa de profundidad. Por otro lado, tenemos nuestra reseña de Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxiboost On, un ‘arena fighter’ —que al igual que Jujutsu Kaisen Cursed Clash es un 2 Vs 2— con un sistema de combate complejo y con un gran ambiente competitivo.

