Naughty Dog habla sobre la posibilidad de un nuevo juego de Jax & Daxter

Aquellas personas que crecieron jugando con la consola PlayStation 2 seguramente recuerdan con mucho cariño los juegos de Jax & Daxter. Esta saga de títulos de acción y plataformas fue desarrollada por Naughty Dog, que ahora son más conocidos por su trabajo en franquicias como Uncharted y The Last of Us. Sin embargo, no han olvidado su pasado.

Evan Wells, co-presidente de Naughty Dog, fue entrevistado recientemente por la Academia de ciencias y artes interactivas (AIAS) en su podcast Game Maker’s Notebook. Allí se le preguntó si el estudio sigue recibiendo solicitudes de los fanáticos que quieren ver un nuevo juego de Jax & Daxter.

Evan Wells

Esto fue lo que respondió:

“De hecho, sí. Hemos tenido un par de campañas de Twitter en las que la gente nos escribe todos los días pidiendo un nuevo Jax & Daxter. No son simples mensajes de 280 caracteres. Tienen memes photoshopeados que están agregando todos los días. El esfuerzo es significante.



Detesto decirlo, pero no estamos desarrollando un nuevo juego de Jax & Daxter en el momento. Amamos a esos personajes y lo que está haciendo Insomniac con Ratchet que nos hace desear hacer lo mismo y desarrollar uno. Hay mucho amor por esos juegos en el estudio”.

Es una lástima, pero ya lo imaginábamos. Además hace poco se filtró que Sony puso a Naughty Dog a trabajar en un ‘remake’ del primer The Last of Us para PS5. No creemos que tengan tiempo para revivir a la divertida pareja dispareja.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: podcast Game Maker’s Notebook