Nine Sols es el nuevo juego de Red Candle Games, creadores de Detention y Devotion

Tras el intenso drama que causó la desaparición del juego de terror Devotion de las tiendas digitales y el largo camino hasta su regreso, es bueno ver que el estudio taiwanés Red Candle Games pasó la página y se enfocó en el desarrollo de su siguiente título. Aunque ya le habíamos dado una breve mirada antes, finalmente revelaron más detalles y su nombre: Nine Sols.

Esta nueva obra será un juego de acción en 2D con una elaborada mitología. La ambientación es descrita por sus creadores como «taopunk», una mezcla de cyberpunk y taoísmo que combina elementos de ciencia ficción con fantasía oriental. La historia lleva a un vengativo protagonista llamado Yi a New Kunlun, tierra que solía ser el hogar de una antigua raza alienígena. Debe acabar con los nueve Sols, líderes de este reino prohibido.

En cuanto a la acción, Red Candle Games dice que se inspiraron en los combates del juego de FromSoftware Sekiro: Shadows die Twice. Específicamente en el sistema de bloqueo de ataques. Aunque no describen el juego como un ‘metroidvania’, sí mencionan que los diferentes escenarios de New Kunlun están interconectados.

Los desarrolladores dicen que Nine Sols es su proyecto más ambicioso hasta el momento. Todos los personajes y escenarios son dibujados a mano. Las secuencias de historia serán narradas con un «estilo manga».

Tristemente, no revelaron cuál será la fecha de lanzamiento de Nine Sols ni para cuáles plataformas estará disponible. Estaremos pendientes de más información al respecto.

Fuente: cuenta oficial de Red Candle Games en Twitter