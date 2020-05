No Man’s Sky se unirá a Xbox Game Pass en junio (2020)

Otra excelente noticia para los suscriptores de Xbox Game Pass. El fundador de Hello Games, Sean Murray, ha anunciado mediante una publicación en el sitio web oficial de Xbox que No Man’s Sky será parte de este servicio en junio de 2020.

Aquellos que han pasado los últimos cuatro años bajo una piedra deben saber que No Man’s Sky ya no es el título controversial que llegó a nuestras manos en 2016. Gracias a montones de actualizaciones gratuitas, este se convirtió en un excelente juego de exploración y supervivencia. Ahora cuenta con un verdadero modo multijugador y muchas sorpresas, como ‘mechas’ y naves vivientes.

En el mismo comunicado, Murray aprovechó para informar que en junio también llegará una versión para Windows 10 PC del juego a Windows Store.

El anuncio no aclara si No Man’s Sky llegará solo a Xbox Game Pass para consolas o también se agregará a la versión para PC. El anuncio de este título para Windows 10 sugiere que será para ambos, pero no estamos 100% seguros.

Recientemente, Xbox Game Pass ha agregado a su listado de juegos a pesos pesados como Red Dead Redemption 2 y títulos de la saga Final Fantasy. Cada mes que pasa demuestra con más fuerza lo ventajoso que es recurrir a este servicio para disfrutar de una nutrida biblioteca de videojuegos.

Fuente: Xbox