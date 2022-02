A finales de enero, los jugadores del popular juego ‘gacha’ recibimos cuatro nuevos conjuntos de vestuario gratis para ciertos personajes. Lo que a simple vista parece un regalo por parte de miHoYo en realidad es el primer paso para cambiar Genshin Impact de modo que cumpla las rigurosas y a veces ridículas reglas de la censura china. Este es un tema que debe preocuparnos a todos, incluso si no tenemos nada que ver con el gigante asiático.

En GamerFocus, hemos hablado sobre la tensa relación de la industria de los videojuegos con el gobierno chino. No obstante, nos hemos enfocado en las restricciones que pone a los menores de edad y sus efectos económicos. Hemos hablado muy poco sobre la censura que afecta a los juegos en ese país. La verdad es que siempre consideramos que ese es “un mundo aparte”. Creíamos que dicha censura no tiene por qué afectar al resto del mundo y los jugadores chinos están más que acostumbrados a recurrir a la piratería y el “mercado gris” para acceder a títulos que su gobierno no quiere que jueguen. ¿Cuál es el problema entonces?

El problema es que ese país es cada vez más importante en el mundo de los videojuegos. Empresas como Tencent son dueñas de buena parte de la industria, mientras que uno de los juegos más populares del mundo, nuestro querido Genshin Impact, es desarrollado en China. Las reglas de juego están cambiando y no necesariamente en beneficio del gran público.

Los videojuegos y la censura china

La censura china es vista como una simple curiosidad o causa de chistes. Reímos cuando PUBG Mobile se vio obligado a cambiar su nombre en ese país por Game for Peace o cuando alteraron el final de El Club de la Pelea.

Sin embargo, esas tendencias han comenzado a expandirse y Genshin Impact es un buen ejemplo de ello. China no permite que ‘matemos’ en los videojuegos. Por eso los enemigos humanos no mueren cuando los derrotamos, solo arrojan una bomba de humo y se van. Este no es un problema. No es un título violento y que los personajes no maten a humanos encaja.

No vamos a criticar esta decisión de diseño, pues no hay nada malo en que un juego como este no tenga violencia. Pero nos genera una duda: ¿y si miHoYo sí quería incluir violencia contra los humanos en su juego, pero no pudo por la presión de su gobierno? Es solo una suposición, pero nos lleva a pensar en otros aspectos del juego, como los diseños de sus personajes.

Los protagonistas de Genshin Impact tienen estilo ‘anime’ con vestuarios muy elaborados. Muchos de ellos son considerados sexis. Pero sus apariencias no han sido bien recibidas de modo universal. Los vestuarios de algunos han sido criticados por lo sexualizados que son.

Entre los personajes es común encontrar escotes, pantalones muy cortos y formas sugerentes que no necesariamente encajan con sus personalidades o profesiones. Esto puede ser especialmente problemático en chicas de apariencia más juvenil como Mona, cuyo ‘uniforme de hechicera’ parece un extraño vestido de baño. Yan Fei también parece mostrar demasiada piel para su rol como abogada. Prácticamente, todas las chicas tienen un notable “movimiento pectoral” cuando corren. No es tan exagerado como en Dead or Alive, pero sí resulta ridículo.

Esta clase de críticas son comunes en el mundo de los videojuegos y a veces pueden resultar bastante positivas. Gracias a ellas, los diseños femeninos han mejorado mucho en la última década. Cada vez tenemos más personajes que consideramos sexis sin necesidad de estar sexualizadas. De hecho, Genshin Impact cuenta con diseños bastante buenos, sobre todo en comparación con otros juegos ‘gacha’ que sí abusan de las formas femeninas.

Si los uniformes que miHoYo regaló hubieran sido una respuesta a estas críticas, hubiera sido una campaña perfecta. Sería decirle a la fanaticada que “si no les gustan los conjuntos que tienen sus personajes favoritos, aquí tienen otras opciones sin tener que pagar extra”.

Tristemente, la verdad detrás del nuevo vestuario es más problemática. Aunque los jugadores occidentales conservamos los trajes clásicos de Jean, Amber, Mona y Rosaria en Genshin Impact, no fue así en en China. Allí, estos trajes reemplazaron a los originales. En el comunicado que recibieron los jugadores, miHoYo prometió 1200 Protogemas como “disculpa por los anteriores trajes”. El problema no es que el nuevo vestuario sea mejor o más apropiado, sino que miHoYo está cediendo a la presión del gobierno chino.

¿Quiénes quieren censura en Genshin Impact?

La Administración de Radio y Televisión Nacional de China (NRTA) es una entidad gubernamental infame por los reglamentos que imparte sobre lo que se debe o no mostrar en el cine, la televisión y los videojuegos con el objetivo de combatir los “estilos de vida que no promueven los valores tradicionales”. Estos incluyen las relaciones LGBTI, personajes masculinos afeminados, críticas contra la cultura china y mujeres con atuendos reveladores.

Un caso bien conocido es el de la serie de televisión La emperatriz de China. En 2015, retiraron la serie del aire cuando los espectadores criticaron los atuendos de la protagonista en foros de Internet. Cuando regresó, el vestuario terminó siendo mucho más recatado.

Genshin Impact no está exento de estas críticas en su país. A Shenhe, uno de sus más recientes personajes, la criticaron por su atuendo. Se enfocaron en el hecho de que se pudiera ver su ombligo a través de una transparencia. La imagen promocional fue cambiada bajo esta presión.

La desaparición de un ombligo es una ridiculez que no debería molestarnos, pero en este caso es indicador de un problema de censura en Genshin Impact que sigue creciendo.

A diferencia de lo que algunos pueden creer, estas críticas no provienen de un público progresista enfocado en mejorar la representación de los personajes femeninos, sino de un creciente sector del público chino que es radicalmente conservador y patriota. Están dispuestos a criticar cualquier elemento que consideren un atentado contra “su cultura”. Fueron las críticas de esos usuarios las que llevaron a remover el juego taiwanés Devotion de las tiendas digitales por incluir un chiste contra su presidente.

Como saben que estas voces reflejan la presión del gobierno, las empresas temen perder su soporte en “el mayor mercado de videojuegos del mundo”. Es común que cedan a esta clase de críticas con modificaciones que solo pueden encontrarse en ese país. El caso de miHoYo es diferente. Al ser una empresa china, están mucho más sometidos al escrutinio del gobierno. Eso puede ser un problema para quienes disfrutamos sus juegos en el resto del mundo.

El futuro de Genshin Impact en China y el resto del mundo

Aunque es verdad que no reemplazarán los trajes que ya tenemos, nos preocupa qué pueda pasar en el futuro. El estudio miHoYo ya anunció que cambiará las imágenes promocionales de estos personajes para todo el mundo y que las secuencias de video se realizarán con los nuevos vestuarios. Las filtraciones dicen que también planean cambiar los atuendos de personajes como Yoimiya, Ayaka, Shogun Raiden y Kokomi. Estos personajes terminarían luciendo así:

Tal vez suene mal, pero me gustan las actuales apariencias ‘sin censura’ de Yoimiya, Shogun Raiden y los demás chicos y chicas de Genshin Impact. Tienen elementos sexualizados y criticables, es cierto, y no nos molestaría que ofrecieran opciones un poco más recatadas a quienes quieran usarlas. Pero en este caso están cambiando su estilo e intenciones de diseño no para mejorar, sino para seguir una ideología implementada a la fuerza.

El estudio no va a crear contenidos diferentes de Genshin Impact para cada país. Esto sería impráctico a nivel de trabajo. Por supuesto, van a preferir el atuendo que no tendrá problemas con ningún gobierno. Si eso ocurre, ¿cuántos estudios no seguiran su ejemplo?

Es posible que los próximos personajes sean ‘menos sexis’. Resulta irónico que, si se hace realidad, no va a ser a causa de las “malvadas feministas de izquierda” en las que muchos ‘gamers’ creen, sino por culpa de los mismos conservadores.