Overwatch 2 – Reseña

Desde que anunciaron Overwatch 2 en la Blizzcon 2019 el público no dejó de preguntarse «¿era necesaria una segunda parte de este título, más si se piensa conservar mucho de lo que ya existe?» Esta era una pregunta completamente válida que a día de hoy es más relevante que nunca. La diferencia es que ahora sí tenemos el juego disponible, por lo que en esta reseña hablaremos sobre qué tal le funcionaron los cambios a Overwatch 2, si los nuevos héroes son una buena adición, si los combates 5c5 valen la pena, qué pasó con el modo JcE (PvE), etc.

Por ahora podemos decir que una parte de Overwatch 2 resulta ser una sorpresa en el buen sentido de la palabra, mientras que el resto resulta ser molesto y hasta decepcionante (como algunos vaticinaban). Vamos a ver pasó por paso qué pasó con este juego.

Un nuevo ritmo de juego

En esta reseña de Overwatch 2 vemos como algo positivo las partidad 5c5.

En su momento listamos algunos de los cambios que experimentaba Overwatch 2 a comparación de su antecesor. Más allá de que el juego sea gratuito, hubo un cambio en particular que ha captado la atención de sus seguidores, especialmente los más veteranos. Estamos hablando de que Overwatch 2 prescinde de un tanque, por lo que ahora las partidas son de cinco contra cinco jugadores (5c5). Es decir, cada equipo tiene dos héroes de apoyo, dos de daño y un tanque.

El cambio de seis a cinco jugadores es significativo, pero no resulta dañino como se puede pensar. Para esto, hay que tener en cuenta el tipo de juego que es Overwatch: un ‘hero shooter’ en el que la elección de personajes es importante y cuyo ritmo dentro de las partidas es frenético. Después de todo, estas duran en promedio unos 10 minutos.

Esto significa que el juego está hecho para que sea recompesada no solo la buena puntería, sino la sinergia entre jugadores y el uso sabio de los recursos en un tiempo limitado. En muchas ocasiones esto era así, pero había (no pocas) veces en las que el meta favorecía tanques con demasiadas protecciones o personajes con control de masas (como aturdimientos). Esto generaba que, de repente, el ritmo se hiciera más lento y algunas partidas se hicieran aburridas por el poco avance de uno u otro equipo. Claro, las situaciones se desatascaban eventualmente con la disponibilidad de las habilidades definitivas, pero esto no quitaba lo molesto de pasar varios minutos sin poder hacer daño o avanzar por ver tres escudos seguidos.

El juego se mueve

Para suplir el lugar de dos personajes, ahora cada tanque pesa más dentro de una partida. Esto no quiere decir que tengan 10.000 puntos más de escudos, sino otras herramientas y hasta formas de hacer daño. Ninguno puede estar parado en un solo lugar por mucho tiempo y son recompensados por pegar (incluso muchos lideran la tabla de daño). Esto hace que la partida sea dinámica y la gente se arriesgue más para obtener mejores resultados. Hay un constante movimiento y no solo dos defensas estáticas que tratan de moverse solo si rompieron una barrera.

El rediseño de todos los tanques también favorece este constante movimiento. Incluso personajes tan estáticos como lo era Orisa tienen habilidades que les permiten generar presión sobre el enemigo, sin perder herramientas útiles de la clase como lo es el poder absorber daño.

¿Qué tal le sientan los cambios?

En esta reseña de Overwatch 2 vemos con buenos ojos el cambio a personajes como Bastion.

Pero no solo los tanques tuvieron cambios en Overwatch 2, sino también otros tantos héroes. Por ejemplo, Bastion ya no es una torreta inmóvil (y aburrida), sino que sus distintos modos le permiten transformarse y hacer daño mientras se mueve. En general, todos los héroes de daño ganan velocidad de movimiento y recarga cuando eliminan a un objetivo (una bola de nieve muy peligrosa).

Una decisión radical fue la de bajar los efectos de aturdimientos hasta casi eliminarlos del juego. Héroes como Cassidy, Brigitte y Mei tuvieron un gran impacto en este sentido, aunque se les compensó con otras herramientas para seguir siendo viables. El resultado es que dichas formas de control de masas hacían más mal que bien y su retiro se convirtió en otro elemento positivo para el ‘dinamismo’ del juego.

Modo de juego ‘Avance’.

En general y sin importar los héroes escogidos, Overwatch 2 ha recuperado ese ritmo veloz y emocionante para el que había sido pensado. Las nuevas heroínas, las cuales pertenecen a cada uno de los roles, son excelentes adiciones que dan caras frescas a algo que se había visto igual por tanto tiempo y que le faltaba contenido. Todas (Kiriko, Junker Queen y Sojourn) encajan en esa nueva visión de juego que llega.

Los nuevos mapas, como Rio de Janeiro, expanden un poco el ‘lore’ y son detalles bonitos que los jugadores desearían haber visto antes. El modo ‘Avance’ resulta muy divertido y es una de las grandes atracciones de esta entrega.

En general, se disfruta bastante de lo que se ha hecho con la jugabilidad. El trabajo ha sido bueno en este sentido.

Vicios de los juegos actuales

No obstante, en esta reseña vamos a empezar a centrarnos en lo que no resulta tan atractivo de Overwatch 2. Esto es copiar algunos elementos que, si bien benefician a Activision Blizzard como negocio, no son tan apreciados por el público. El ejemplo más notorio es el de la inclusión del pase de batalla a costa de hacer el juego gratis. A cambio de un pago en dinero real (ya que no hay ‘lootboxes‘), se puede acceder al pase de batalla premium que da muchas recompensas (el básico no vale la pena).

El gran problema es que Blizzard quiere incluir este punto pero como si estuviera en su mejor época, cuando podía darse el lujo de cobrar grandes sumas porque su buena reputación y calidad lo respaldaba. No solo el pase es caro, sino que en la tienda vemos diseños con un coste que supera los 20 dólares, algo que resulta casi que impagable en un país latinoamericano, cuando vemos que la localización funciona mejor en otros juegos.

Tienda en Overwatch 2. 1000 monedas son 10 dólares.

El tema es tan exagerado que muchos usuarios han comentado que algunos cosméticos cuestan menos en la vida real que dentro del juego.

Otra de las cosas que molesta de Overwatch 2 es el hecho de haber lanzado el juego incompleto por no haber traído el modo Jugador contra Entorno (JcE, PvE). Sabemos que este ‘modus operandi’ de lanzar después lo prometido no se lo inventó Activision Blizzard ni que Overwatch 2 necesite estrictamente un modo PvE, pero ese elemento fue de los que ayudó a promocionar y a justificar esta segunda entrega. Esto le resta muchísimos puntos y es, francamente, decepcionante.

Ya vimos lo feo: ahora vamos a lo HORRIBLE

Adivina adivinador: ¿Quién hace falta en esta lista?

¿Pero qué es lo más decepcionante de todo? El hecho de que haber esperado Overwatch 2 por tanto tiempo y que aun así el juego sea lanzado con algunos héroes que tuvieron cambios pero que fueron deshabilitados por distintos errores. El solo hecho no está mal, pero duramos más de un mes sin saber nada de Bastion y sin poder jugar con Torbjörn en partidas clasificadas ¿Necesitan tanto tiempo siendo una empresa de ese tamaño?

Como si fuera poco, los errores no se reducen a esos héroes. Mei fue deshabilitada hace unos días porque permitía a otros personajes atravesar paredes con su muro de hielo. Esta vez, prometen traerla de nuevo en dos semanas.

Sinceramente, aciertos en Overwatch 2 como los equipos 5c5 y la jugabilidad mejorada se pueden ver opacados por esa sensación de «juego no terminado» con la falta de modo PvE y una ola interminable de personajes que necesitan ser reparados. Eso, por no mencionar el lamentable lanzamiento que tuvo, cuando muchos pasaron una semana sin poder probarlo.