Tomando en cuenta la situación que se vive actualmente en Activision Blizzard, entendemos por qué no están haciendo mucha publicidad a sus juegos. Si no fuera por un tweet bastante simple y las notas del parche no nos hubiéramos enterado que Overwatch tiene un nuevo mapa: Malevento.

Ya podemos explorar los rincones de Malevento en el modo ‘juego a muerte’ (‘free-for-all’) gracias al RPP (PTR) o servidor de pruebas. Se trata de un pueblo aparentemente tranquilo en las colinas de Italia que guarda un gran secreto: allí se encuentra una de las bases de la organización Talon. También cuenta con una llamativa catedral que se presta para intensos tiroteos.

El parche también menciona que el mapa tiene una «maldición». Todavía no sabemos a qué se refieren.

Si no saben cómo acceder al RPP desde PC, sigan estas instrucciones.

La noticia de la llegada de Malevento, el nuevo mapa de Overwatch, fue opacada por un comunicado de Blizzard en el que indican que cambiarán el nombre de McCree. Este personaje fue llamado así en honor al diseñador Jesse McCree. Él fue despedido recientemente junto al director de Diablo IV, Luis Barriga. Esto se dio en contexto del escándalo por casos de acoso sexual y laboral en las oficinas del estudio.

Esta es solo una de las referencias a exempleados que serán eliminadas de los juegos de la compañía. Sin embargo, la comunidad no ha recibido la noticia con agrado. Cientos de mensajes en redes sociales criticaron a Blizzard diciendo que cambiar el nombre de McCree en Overwatch no va a hacer nada para ayudar a solucionar el problema y que se requieren acciones concretas.

Fuentes: Econotimes, Kotaku