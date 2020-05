PlayStation Plus: ¿Marvel’s Spider-Man será gratuito en junio (2020)?

Si bien mayo aún no ha terminado, Sony Interactive Entertainment ya está preparando su próximo listado de títulos gratuitos para los miembros de PlayStation Plus. No obstante, los usuarios de este servicio se han llevado una grata sorpresa al enterarse que a partir del 26 de mayo podrán descargar uno de los títulos gratuitos de junio: Call of Duty: WWII.

A través de todas sus redes sociales, PlayStation ha dado a conocer que los que tengan una suscripción vigente podrán descargar el FPS de 2017. Tal como sugiere su nombre, esta entrega vuelve a las raices de la franquicia con un modo historia ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Además de contar con la típica jugabilidad frenética de la serie, WWII hace gala de un nuevo modo de juego: Guerra. Para saber más, recomendamos leer nuestra reseña.

Miembros de PS Plus: Call of Duty: WWII hará parte de la lista de juegos mensuales para junio, y estará disponible para descargar desde el 26 de mayo. Compartiremos más detalles de nuestra lista mensual esta semana. ¡Disfruten! pic.twitter.com/MSTdZ9Pofl — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 25, 2020

El segundo título gratuito de junio todavía no ha sido oficialmente revelado, pero varias pistas apuntan a que podría tratarse de Marvel’s Spider-Man. Según registró el portal Gaming Route, la página del juego en la PlayStation Store de Reino Unido señala que estará gratuito vía PlayStation Plus. Aunque esto bien podría ser un error o un ‘bug’, no es la única pista que apunta a que el lanzarredes estará presente en el listado de juegos gratuitos de junio.

Rumores apuntan a que Sony Interactive Entertainment aprovechará el marco de Days of Play 2020 —que se celebrará entre el 3 y 17 de junio— para revelar su alineación de juegos para PlayStation 5. Existe la posibilidad de que la secuela de Marvel’s Spider-Man se encuentre entre ese listado y el ofrecer el último juego del arácnido sea una estrategia promocional para la secuela. Por supuesto, cabe insistir que por el momento esto sigue siendo un rumor.

Cabe recordar que los suscritos a PlayStation Plus aún pueden descargar gratis Cities: Skylines y Farming Simulator 19. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: cuenta oficial de PlayStation Latam en Twitter, Gaming Route