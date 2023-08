PlayStation Portal se llama el control de juego remoto para PS5 que no es una consola portátil

Cuando surgieron los rumores que Sony estaba trabajando en una nueva consola portátil, todos pensamos en una sucesora de PlayStation Vita. Cuan equivocados estábamos. PlayStation Portal es el nombre final del dispositivo de juego remoto (vía Wi-Fi) compatible con y dependiente de PlayStation 5. No es una consola portátil como en su momento PSP o PS Vita. En su lugar, una suerte de sucesor espiritual no menos controversial por su precio de $199 dólares americanos, unos $812.000 pesos colombianos a la fecha.

La pantalla integrada de PlayStation Portal es una LCD de 8 pulgadas, que corre los juegos a resolución 1080p y 60 fps. El periférico permite jugar en ‘streaming’ por medio de la red Wi-Fi todos los juegos de PlayStation 5. Los controles DualSense también son compatibles con el periférico de juego remoto. Cumple la misma función de la aplicación Remote Play en dispositivos móviles, pero sin depender de imprácticos controles táctiles.

Los controles de PlayStation Portal a cada lado de la pantalla imitan a los DualSense. De esta manera, soportan gatillos adaptativos y retroalimentación háptica. Curiosamente, PS Portal no funciona con los juegos del servicio en la nube de Sony. La membresía a PS Plus Premium no ayudará de mucho con el nuevo accesorio. Paar utilizarlo es necesaria una conexión a internet de al menos 5 Mbps, pero Sony recomienda 15 Mbps para una experiencia óptima. Teniendo en cuenta lo que pide Remote Play en celular para no tener latencia, damos fe de ello.

Transmitir juegos sobre una red Wi-Fi suele definir su calidad por la cantidad de latencia que sufren. PlayStation Portal no cuenta con función Bluetooth, así que accesorios como los audífonos Pulse 3D de Sony tampoco son compatibles. En su lugar, Sony usa la tecnología inalámbrica PlayStation Link, un estándar en adelante para dispositivos PlayStation y PS5. Está diseñada para entregar una muy baja latencia, menos pérdida de audio y sincronización con dos nuevos audífonos.

Pulse Elite es el nombre de los nuevos audífonos inalámbricos y Pulse Explore son los primeros ‘earbuds’ oficiales de la marca PlayStation. Ambos se pueden conectar por medio de un adaptador USB incluido y obligatorio para PlayStation Link, que estará disponible igualmente para uso de fabricantes terceros en PC y Mac, no solo dispositivos PlayStation. Los usuarios de PlayStation Portal, sin embargo, pueden usar el puerto tradicional de 3.5 mm si cuentan con sus propios audífonos.

El adaptador USB de PlayStation Link permite de esta forma conectar los Pulse Elite y Pulse Explore a PS5, PS Portal, PC y Mac y dispositivos Bluetooth. Por ejemplo, es posible conectar Pulse Explore a PS5 vía adaptador USB de PlayStation Link y también a un teléfono inteligente al mismo tiempo, respondiendo así llamadas mientras juegas por medio de Pulse Explore. Disponibilidad y precios por definir.

Fuente: PlayStation Blog