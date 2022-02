A la par de otros anuncios menores relacionados con Pokémon GO, Masters EX, Café Remix, Unite, Brilliant Diamond / Shining Pearl y Legends: Arceus, Game Freak y The Pokémon Company celebran los 26 años de la franquicia anunciando la novena generación: Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. El par de juegos estarán disponibles a finales de este mismo año para Nintendo Switch.

Pokémon Scarlet / Violet presentarán un mundo abierto, evolucionando así frente a su predecesor Pokémon Legends: Arceus y el Área Silvestre de Galar. Ambos serán compatibles con la aplicación Pokémon HOME. La región del mundo real en la que se inspira la novena generación de Pokémon es España. Esto va de acuerdo a la tendencia europea de Kalos (Francia) y Galar (Reino Unido).

Sprigatito Fuecoco Quaxly

Los entrenadores conocerán en Pokémon Scarlet /Violet a los iniciales Sprigatito, el Pokémon gato de tipo planta; Fuecoco, el Pokémon cocodrilo de tipo fuego; y Quaxly, el Pokémon pato de tipo agua.

En España, estos juegos serán conocidos como Pokémon Escarlata / Púrpura. A pesar que violeta y púrpura son dos colores diferentes. Estos nombres están inspirados en la bandera de la Segunda República Española (1931-1939), en la que púrpura es un color adicional al rojo y amarillo.

¿Cuándo salen Pokémon Scarlet / Violet?

Como es costumbre, es muy posible que Pokémon Scarlet / Violet lleguen en noviembre de 2022. Exclusivos de la familia de consolas Nintendo Switch.

¿Dónde deja esta sorpresiva revelación al futuro del español latino en los juegos principales de Pokémon? Sinceramente, no lo sabemos. Si es por fidelidad de detalles, el castellano en Pokémon Scarlet / Violet vendría siendo el idioma «oficial.»

Fuente: Pokémon

Índice de contenidos de Pokémon Legends: Arceus