Guía Prince of Persia: The Lost Crown – Todos los Pétalos del Árbol de Soma (aumentos de salud)

Sargon es tan poderoso que puede acabar con monstruos enormes con un par de tajos de sus espadas. pero también es algo frágil, sobre todo al comienzo del juego. Para que el protagonista pueda resistir más golpes, en esta guía vamos a decirles dónde están todos los Pétalos y Flores del Árbol de Soma (aumentos de salud) en el mapa de Prince of Persia: The Lost Crown.

Antes de comenzar queremos invitarlos a leer nuestra reseña del juego. También tenemos guías con todos los amuletos, porta-amuletos, misiones secundarias y objetos saber.

Mapa con todos los Pétalos del Árbol de Soma en Prince of Persia: The Lost Crown

Todos los Pétalos en cada zona del juego

Ahora que ya vieron el mapa, veamos en detalle dónde se encuentra cada uno de los Pétalos del Árbol de Soma o aumentos de salud en Prince of Persia: The Lost Crown y una guía de cómo tomarlos.

Ciudad baja

1. El primero de los Pétalos del juego se encuentra a la venta en el Emporio mágico en el Refugio. Tiene un costo de 500 Cristales.

2 y 3. Podemos conseguir dos Petalos del árbol de Soma como parte de la misión secundaria La profecía del Monte Qaf. Los obtenemos por:

Llevar cinco Tarros de Arena animada al Mural en Ciudad Baja

Tarros de Arena animada al Mural en Ciudad Baja Llevar diez Tarros de Arena animada al Mural en Ciudad Baja

4. Obtenemos otro pétalo al derrotar al Prisionero no muerto en camino hacia los Bosques Hircanos.

5. Cuando derrotamos los ocho guerreros perdidos de la misión secundaria del mismo nombre, obtendremos un objeto saber y el mapa pondrá un nuevo indicador en Ciudad baja, cerca del refugio. Podemos pasar usando la teletransportación con Chakram a través de la reja. Allí tenemos que enfrentar a Ardashir. Si lo derrotamos, obtendremos un Pétalo del árbol de Soma como recompensa.

Si necesitan conocer la ubicación de los ocho guerreros perdidos para completar esta misión de Prince of Persia: The Last Crown y conseguir otro de los Pétalos del árbol de Soma, les recomendamos dar una mirada a nuestra guía de misiones secundarias del juego.

6. En la parte inferior de la zona inicial del juego hay otro Pétalo. Para abrir paso a esta zona necesitamos usar la garra dimensional para capturar un enemigo o elemento explosivo y arrojarlo contra la pared. Luego podemos romper la pequeña puerta a la izquierda del pétalo y deslizarnos para entrar y tomarlo.

Bosques Hircanos

7. Otro de los Pétalos del árbol de Soma se consigue completando la misión opcional El Desertor. La iniciamos encontrando al sol

Después del árbol wakwak en los Bosques Hircanos, debemos seguir el camino superior como se indica en la foto para encontrar a un soldado kushán que nos pide averiguar el destino de su amigo.

En el siguiente cuarto grande de la misma área, debemos seguir el camino inferior y veremos un cadáver colgado. Lo bajamos de un golpe y obtendremos la Bala de cañón.

Con la bala en nuestro poder, debemos regresar al punto anterior para hablar con el soldado kushán para que nos entregue el Pétalo del árbol de Soma. Si quieren más detalles, visiten nuestra guía de misiones secundarias.

8. El otro Pétalo que encontramos en los Bosques Hircanos es parte de la misión secundaria La Arquitecta. Hay que cortar el césped rojo de las cuatro plataformas lo más rápido posible. Debemos terminar antes de que el césped de la primera plataforma que cortemos se restaure. Se puede usar las flechas si es necesario.

9. En la subida desde los Bosques Hircanos a la Torre del Silencio, donde hay varias estatuas, podemos desviarnos hacia la derecha para encontrar una área con una pared rompible. Debemos usar la garra dimensional para tomar un objeto o elemento explosivo y arrojarlo contra la pared para abrir camino. En el nuevo cuarto hay otro Pétalo del Árbol de Soma.

Archivos sagrados

10. Este es otro de los Pétalos del Árbol de Soma o aumentos de salud de Prince of Persia: The Lost Crown que se consiguen como parte de la misión secundaria ‘La arquitecta’, por lo que les recomendamos revisar nuestra guía al respecto.

Poco después de entrar a esta área pasamos por un mural con un acertijo. Podemos usar la garra dimensional que obtenemos del jefe del Árbol de Soma para «secuestrar» a un alquimista de otro cuarto y traerlo aquí para ponerlo sobre el puesto faltante. También podemos arrastrar al alquimista de la izquierda y agacharnos en el puesto libre mientras esperamos que el otro vuelva a su lugar.

11. Después de obtener la habilidad Clarividencia y Doble Salto podemos acceder a la última sala de acertijos de los Archivos Sagrados. Una vez resuelto, obtendremos otro Pétalo.

Pueden ver el siguiente video para que sepan cómo resolver ese acertijo de los Archivos Sagrados, pues es el más difícil del juego.

12. Cuanto tengamos la habilidad de Clarividencia podemos seguir al Carcelero a la parte alta de los Archivos Sagrados. Esta es la habitación en que finalmente podemos derrotarlo.

Lo que debemos hacer es golpearlo hasta que caiga de rodillas, usar Clarividencia y golpearlo de nuevo en ese estado. Cuando lo derrotamos obtendremos la llave para las celdas de la prisión.

Con la llave podemos pararnos ante esta puerta e ingresar. Una vez derrotamos a los enemigos en su interior, conseguiremos el pétalo.

Las profundidades

13. Cerca del punto en el que Sargon cayó en las profundidades tras ser derrotado por Vahram encontramos otro Pétalo, pero necesitamos la habilidad ‘Sombra de Simurgh’ para pasar el enorme rodillo que bloquea el paso a esta área.

Puerto hundido

14. En la parte superior del Puerto hundido, donde indica el mapa, hay un cofre con otro de los Pétalos del Árbol de Soma o aumentos de salud de esta guía de Prince of Persia: The Lost Crown… ¡Pero tengan cuidado porque es un Mimic! Una vez derrotado, obtendremos la recompensa.

15. Debemos subir a la parte alta de este cuarto desde el lado derecho y evitar los obstáculos hasta llegar a la esquina izquierda para tomar el Pétalo.

Foso arenas eternas

16. Debemos superar el reto de plataformas y agilidad que se encuentra en la esquina superior izquierda de esta zona, comenzando por la parte de arriba. Al final llegaremos con otro de los Pétalos del Árbol de Soma.

17. El siguiente de los Pétalos del Árbol de Soma o aumentos de salud se obtiene como parte de la misión opcional ‘La arquitecta’, así que los invitamos a leer también la guía de misiones secundarias de Prince of Persia: The Last Crown.

Antes de resolver este acertijo, tenemos que pasar por Ciudad Alta y capturar un enemigo estatua usando la habilidad Garra dimensional. Pueden encontrar uno donde indica el siguiente mapa.

Ahora podemos ir a un punto de viaje rápido y regresar a este acertijo en el Foso Arenas Eternas. Debemos soltar la estatua de modo que caiga entre los dos pilares que se cierran. Esto hará aparecer el cofre con el pétalo.

Mar embravecido

18. Es difícil no ver el primero de los aumentos de salud de esta área, pues está en el camino de la historia. Lo encontramos después de derrotar a Orod.

19. El segundo es un poco más difícil de encontrar. Primero tenemos que visitar el faro de la aldea oculta, el cual se encuentra en el extremo derecho del árbol de soma, donde se ve en el mapa a continuación. Necesitamos el fajir o gancho para llegar aquí.

Luego tenemos que saltar al vacío desde la parte derecha del faro. Así llegaremos a una zona secreta del mar embravecido. Una vez allí, tenemos que derrotar a todos los enemigos y se abrirá el camino hacia el pétalo.

Torre del silencio

20. Podemos encontrar el pétalo en la esquina superior derecha del enorme cuarto marcado con un ala en el mapa. Podemos usar el fajir para llegar allí o escalar por la parte derecha.

21. En el pasillo hacia la derecha desde el árbol wakwak en la Torre del Silencio vemos esta estructura. Solo tenemos que acomodarnos de modo que se vea completa y arrojar un Chakram a su centro. Así aparecerá el cofre con el pétalo.

Este acertijo es parte de la misión secundaria ‘La arquitecta’.

Ciudad alta

22. Lo encontramos como parte de la historia, tras seguir nuestro camino después de derrotar al jefe Menolias.

23. Para encontrar el siguiente Pétalo del Árbol de Soma tenemos que superar la prueba de plataformas y agilidad que se encuentra en esta parte del mapa. Tenemos que tener la teletransportación con Chakram para pasar.

24. El último de los Pétalos de Soma de esta guía de aumentos de salud de Prince of Persia: The Lost Crown se encuentra en esta habitación larga de la Ciudad Alta. Tenemos que subir a lo alto de la mitad del cuarto para quitar la batería con la Garra dimensional y luego ponerla en la parte inferior para abrir paso.

Una vez en la parte de abajo, encontraremos tres cofres. El que tiene el Pétalo es el de la derecha, ¡Pero con cuidado porque es un Mimic!

Ahora encontraron todos los Pétalos de Prince of Persia: The Lost Crown, pero esos no son todos los aumentos de salud del juego. Tienen que tomar en cuenta las seis flores completas del árbol de Soma.

Guía: dónde están todas las Flores completas del Árbol de Soma en Prince of Persia: The Lost Crown

Las flores son grupos de cuatro pétalos que encontramos juntos. En total hay seis en el juego y la mayoría las encontramos como parte de la historia.

Al derrotar al jefe Jandahar, la mantícora que se encuentra en lo alto de Ciudad Baja. Es una de las recompensas finales por completar la misión secundaria ‘La profecía del monte Qaf’. En esta guía les decimos dónde están los 30 tarros de arena necesarios. Lo encontramos en el cofre que nos dan tras derrotar al jefe Azhdaha en Fosa Arenas Eternas. Tras derrotar al jefe Kiana en el Árbol de Soma. Lo obtenemos después de derrotar al Rey Darío en lo arto de la Torre del Silencio. Es una de las recompensas finales por completar la misión secundaria ‘La arquitecta’. En esta guía les decimos cómo hacerlo.

Otros artículos sobre Prince of Persia en GamerFocus