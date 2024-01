Prince of Persia: The Lost Crown – tips, consejos y qué debes saber antes de jugar

A menos que contemos la experiencia VR y el curioso ‘crossover’ que tuvo con For Honor, han pasado casi 15 años desde que tuvimos nuestra última aventura en el mundo del Príncipe de Persia. El nuevo juego Prince of Persia: The Lost Crown ya está aquí e incluso podemos probar una demo gratis en todas las plataformas, así que les vamos a dar ‘tips’, consejos y todo lo que necesitan saber antes de empezar el juego.

No importa si creen que saben combatir, hagan los tutoriales de combate

A diferencia de muchos otros juegos —que ponen el tutorial de combate al comienzo de la aventura— no tenemos acceso a los tutoriales hasta alcanzar una zona llamada ‘Refugio’. Allí podemos hablar con nuestro compañero Artaban para repasar técnicas de combate con la espada, bloqueos, esquivas y cómo usar herramientas que encontramos más adelante.

No importa si les ha ido bien enfrentando a los enemigos y primeros jefes hasta ese momento. El primer consejo que les vamos a dar en esta guía de todo lo qué deben saber de Prince of Persia: The Lost Crown antes de comenzar a jugar es que hagan estos desafíos tutoriales. No solo obtendrán buenas recompensas —incluyendo una habilidad— sino que aprenderán cosas útiles como qué ataques se encadenan con otros, cómo lidiar con enemigos con escudos y algunos combos bastante poderosos.

¿Qué objetos comprar primero?

La primera vez que encuentren la tienda Emporio Mágico en el refugio, seguramente se preguntarán en que gastar los preciados cristales que han conseguido hasta ahora. Esto es lo que les recomendamos.

Antes que nada, deberían comprar la Poción adicional y la Eficiencia de Pocion+1 en la sección de mejoras. Incluso en la dificultad ‘Guerrero’ (Normal), Prince of Persia: The Lost Crown no es un juego fácil y contar con buenas opciones de curación puede ser clave en las primeras horas.

Lo tercero que deben comprar es el Porta-amuleto, que les permitirá cargar más de los amuletos que dan ventajas a Sargon. El Pétalo del árbol de Soma puede esperar a que tengamos otros tres y así podamos convertirlo en una unidad extra de salud.

La moneda de Jerjes y y el amuleto Víbora cornuda solo serán útiles cuando tengamos acceso a Las Profundidades, donde abunda el veneno y hay un vendedor que acepta las monedas con el rostro del viejo rey persa. Les recomendamos comprar al menos el amuleto antes de enfrentar al jefe de Ciudad Alta.

Pero el Emporio Mágico no es la única tienda que hay en Prince of Persia: The Lost Crown. Más adelante tendremos acceso a otras como la Forja de Kaheva y el Chatarrero.

En la forja recomendamos comprar primero la ejora de las espadas Qays y Layla+1 y la Alijaba de Menolías+1, con sus siguientes mejoras a medida que estén disponibles. Solo deben comprar y mejorar los amuletos que combinen bien con su estilo de juego. Por ejemplo, si no suelen usar flechas para combatir no tiene sentido comprar ni mejorar Punta de Arash.

En la Chatarrería recomendamos comprar primero la llave perdida.

Esta llave abre acceso a una zona secreta con un útil amuleto al usar el ascensor.

Estrategias de combate

No importa contra qué enemigo estén combatiendo, siempre tendrán un mejor resultado si usan una evasión para ponerse detrás del rival y comenzar a atacarlo por la espalda. Si es un enemigo pequeño, nuestra recomendación es usar el siguiente combo.

Espadazo, espadazo, arriba + espadazo (sostenido) + espadazo (aire) + espadazo (aire) + espadazo (aire).

Si ya tienen la habilidad de ‘Rafaga de Simurghe’ (impulso aéreo), pueden usarla para perseguir al rival tras este último golpe y así seguir el combo con tres golpes en el aire extras.

Bloquear es muy satisfactorio y deja a los enemigos con la guardia baja para seguirlos golpeando, pero evadir para posicionarse tras ellos es más fácil de hacer. Tengan cuidado porque algunos jefes, como el Jabalí Erlik en el bosque pueden defenderse por su retaguardia. Si están atacando y ven un brillo rojo, usen la evasión de inmediato. Es un buen momento para recordarles que cualquier ataque de Sargon puede ser cancelado para bloquear o esquivar.

Las flechas y el chakram pueden usarse para deshacerse fácilmente de enemigos voladores, pero no hacen mucho daño a enemigos normales. Solo recomendamos usarlos si quieren mantenerse a distancia de ellos.

Nuestros últimos ‘tips’ o consejos sobre combate en esta guía de todo lo qué deben saber de Prince of Persia: The Lost Crown antes de comenzar a jugar es que no olviden que pueden devolver las flechas y ataques a distancia con un bloqueo preciso, pero no se confíen porque algunos enemigos grandes y jefes pueden hacer lo mismo, convirtiendo el combate en un peligroso juego de tenis.

Ayudas de exploración

Al comenzar a jugar, tendrán la opción de elegir el tipo de exploración Guiado o no. Si no activan las ayudas, tendrán que guiarse por los tips que les da el juego como «busquen a Menolias en el bosque» o «encuentren al enemigo en el oeste». Si las activan, el mapa mostrará el punto al que deben ir y marcará las rutas principales bloqueadas o desbloqueadas que no han sido usadas. Aunque a veces es divertido «perderse», no hay nada de malo en activar esta ayuda para tener una experiencia más fluida. Esto no afectará la búsqueda de coleccionables y misiones opcionales.

Esta opción se puede activar o desactivar en cualquier momento del juego.

Como en todo ‘metroidvania’, habrá ocasiones en que tengan varios caminos abiertos a su disposición y no es claro qué ruta deben seguir. No se preocupen demasiado por esto, pues este no es uno de esos juegos que permiten «romper la secuencia» de eventos. A veces hay diferentes rutas que van al mismo camino y los caminos opcionales que llevan a coleccionables tienen un atajo de regreso al camino principal.

Cuando exploren una nueva área, pongan mucha atención para que encuentren a Fariba, que les venderá un mapa de dicha zona por solo 50 cristales.

Cuando vean un rastro dorado en el aíre, pueden seguirlo para encontrar los árboles wakwak que sirven como puntos de guardado.

Más ‘tips’ y consejos qué deben conocer antes de jugar Prince of Persia: The Lost Crown

Cuando estén en las profundidades y no puedan usar el mapa, deben poner atención a las puertas en las que vean al anciano para conocer cuál es el camino correcto . Él no aparece en todas las rutas, así que es fácil perderse. Como regla general, deben seguir «abajo y a la derecha» y los rastros dorados de los árboles siempre que puedan. Antes de llegar al objetivo de esta zona deben haber activado tres árboles wakwak.

. Él no aparece en todas las rutas, así que es fácil perderse. Como regla general, deben seguir «abajo y a la derecha» y los rastros dorados de los árboles siempre que puedan. Antes de llegar al objetivo de esta zona deben haber activado tres árboles wakwak. En los Archivos sagrados encontrarán un enemigo invencible que los perseguirá si entran a su área de percecpión. Es difícil, pero se puede derrotar y eso lo detendrá durante unos segundos, pero siempre volverá. Aunque lo lógico sería evitarlo a toda costa, recomendamos dejarse capturar al menos una vez. Esto los llevará a una prisión que pueden explorar para encontrar un amuleto y objetos útiles.

Para terminar esta guía de ‘tips’ y consejos de The Lost Crown, un consejo de jugabilidad. Siempre tengan los dedos en los gatillos durante un combate y «entrénense» a si mismos para presionar el izquierdo (bloqueo) cuando vean un destello amarillo y el derecho (esquiva) cuando el destello sea rojo.

Sí, los heroicos Inmortales y el venerable Rey Jerjes que mencionan en este juego son los mismos villanos de la película 300. Como cambian las cosas cuando las vemos desde la perspectiva opuesta.

