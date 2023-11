PS Plus Essential: los juegos de diciembre 2023

A continuación vamos a conocer cuáles serán los juegos de PS4 y PS5 que se unirán sin costo extra al servicio por suscripción PS Plus o PS+ en el nivel Essential en diciembre de 2023. Estos fueron revelados oficialmente en el blog de PlayStation.

Se trata de los siguientes:

LEGO 2K Drive (PS4/PS5)

Powerwash Simulator (PS4/PS5)

Sable (PS5) – Reseña

Estos juegos estarán disponible para ser agregados a las bibliotecas de los suscriptores entre el martes 5 de diciembre de 2023 y el lunes 1 de enero de 2024. Una vez agregados, podrán conservarlos y descargarlos cuando quieran, siempre y cuando mantengan la suscripción a PS Plus Essential o un nivel mayor como Extra o Deluxe.

LEGO 2K Drive es un divertido juego de carreras con todo el humor de LEGO. Pero ha sido criticado por usar elementos de juego como servicio.

Powerwash Simulator es, como su nombre indica, un simulador de lavar usando agua a presión. El concepto suena tonto, pero es un juego sorpresivamente adictivo y relajante.

El último de los juegos de PS Plus o PS+ para diciembre de 2023 es Sable. Este juego de exploración es uno de nuestros juegos indies favoritos, aunque tiene algunos ‘bugs’ y problemas técnicos molestos.

Si son usuarios de PlayStation y no lo han hecho, tienen hasta el lunes 4 de diciembre para reclamar el anterior grupo de juegos de PS Plus o PS+ Essential: Mafia II: Definitive Edition (PS4), Dragon Ball: The Breakers (PS4) y Aliens: Fireteam Elite (PS4, PS5). Si lo que quieren es conocer los juegos de los niveles Extra y Deluxe, den clic aquí.