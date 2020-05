La semana pasada, Ubisoft compartió un ‘teaser’ de la segunda temporada del Año 5 de Rainbow Six Siege: Operation Steel Wave. Este presentó a los agentes que llegarán con la nueva temporada: Håvard «Ace» Haugland y Thandiwe «Melusi» Ndlovu. También dio a conocer que el 18 de mayo se celebraría un directo que revelaría más información.

Tal como prometió, Ubisoft presentó los nuevos contenidos que llegarán a Rainbow Six Siege cuando la nueva temporada comience. Sin embargo, todavía no hay una fecha de lanzamiento.

Las habilidades de Ace y Melusi

Ace será un atacante que tendrá acceso al explosivo SELMA. Este dispositivo usa la presión hidráulica para atravesar superficies destructibles y reforzadas. Al lanzarse sobre la superficie que se desea demoler —sean paredes, suelos, techos o trampillas—, el cilindro se detonará automáticamente hasta tres veces. Cada detonación abrirá una brecha rectangular. Al combinarse las tres, crearán un agujero lo bastante grande para que pase un agente.

Melusi será una defensora especializada en interferencia. Para esto tendrá acceso a la Defensa sónica Banshee, un dispositivo que liberará ondas de sonido que alentará a todo enemigo que esté lo suficientemente cerca. Sin embargo, no afectará su capacidad de apuntado. Ya que la trampa es antibalas, los jugadores deberán utilizar ataques cuerpo a cuerpo para destruirla.

Estos agentes podrán comprarse con puntos de reconocimiento y créditos de R6. Sin embargo, los poseedores del Pase del Año 5 podrán desbloquearlos con una semana de anticipación.

Un nuevo dispositivo secundario

Apenas comience Operation Steel Wave, ciertos defensores podrán utilizar la alarma de proximidad. Tal como sugiere su nombre, este artefacto podrá ponerse en cualquier superficie y avisará a los jugadores cuando los enemigos estén cerca.

Cambios a Casa (escenario)

La principal modificación que recibirá este mapa será la adición toda una sección en el ala sur. Estará compuesta por dos habitaciones en cada planta y una escalera que las conecta. En el garaje, solo podrá destruirse una de las puertas y se implementará una barricada que proporcionará una alternativa de acceso. El taller se convertirá en la habitación de las niñas, que contará con un armario vestidor, y habrá menos líneas de visión en el lado norte del edificio, ya que se bloqueará la puerta principal y se sustituirá la ventana rota por un pasillo.

Cambios a Amaru (agente)

Además de que las animaciones y la coordinación de su gancho serán más fluidas, la agente peruana solo podrá romper barricadas cuando las atraviese. Tampoco tendrá que destruir una trampilla para atravesarla, ya que su gancho lo hará automáticamente.

Set élite de Echo

Este paquete incluirá el uniforme Tenkamusou de Echo; su animación de victoria; una apariencia de dispositivo para sus drones Yokai; apariencias para las armas SUPERNOVA, MP5SD, P229 y BEARING 9; y el amuleto Echo Élite estilo Chibi.

Descuentos

Alibi y Maestro costarán 15.000 puntos de reconocimiento o 350 créditos de R6. Nøkk y Warden podrán adquirirse por 20.000 puntos de reconocimiento o 480 créditos de R6.

Correcciones de ‘bugs’ y rebalanceos

Para ver todos los cambios que traerá Operation Steel Wave, recomendamos seguir este enlace.

Rainbow Six Siege está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. ¡Cabe recordar que todavía queda un día para participar en el evento público The Grand Larceny!

Fuente: página oficial de Ubisoft