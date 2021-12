Junto con el anuncio de Xbox Series X en The Game Awards 2019, Microsoft reveló uno de los juegos que arribará a su consola de novena generación: Hellblade 2. No obstante, más allá de revelar el retorno de Senua —nuevamente interpretada por Melina Juergens— y uno de los potenciales enemigos, el tráiler de anuncio no dio a conocer demasiado. Dado que Senua’s Saga: Hellblade 2 fue anunciado junto con Xbox Series X, los jugadores supusieron que su fecha de lanzamiento coincidiría con el de la consola. Por supuesto, tal no fue el caso.

Ahora, casi dos años después, Xbox Game Studios ha aprovechado el marco de The Game Awards 2021 para mostrar un adelanto que revela la jugabilidad de Senua’s Saga: Hellblade 2.

¿De qué tratará la historia de Hellblade 2?

Dado el final abierto del primer juego, muchos jugadores suponen que Senua’s Saga: Hellblade 2 sería una secuela directa. Desafortunadamente, el tráiler de Hellblade 2 revelado en The Game Awards 2021 no responde las interrogantes. Habrá que esperar un futuro comunicado.

¿Cómo será la jugabilidad de Hellblade 2?

Aunque compartirá elementos con la primera entrega, Senua’s Saga: Hellblade 2 se diferenciará de múltiples formas. El tráiler revelado en E3 2021 evidencia que Hellblade 2 supondrá el debut de combates contra enemigos gigantescos. No menos importante, el diseño de sonido seguirá siendo un elemento vital dentro de la experiencia narrativa del juego.

¿A qué plataformas llegará?

Hellblade 2 solo estará disponible para Xbox Series X/S y PC.

¿Estará disponible en Xbox Game Pass?

Como otras exclusivas de Xbox Game Studios, Hellblade 2 estará disponible vía Xbox Game Pass —tanto la versión para consolas como la de PC— a partir de su fecha de lanzamiento.

Fuente: conferencia de Xbox y Bethesda