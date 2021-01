SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium llegará a Nintendo Switch

Gracias a El Comité de Administración y Clasificación de Juegos de Corea se ha conocido que SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium es el próximo juego que llegará a la Neo Geo Pocket Color Selection para Nintendo Switch.

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium debutó en diciembre de 1999 para la consola portátil de SNK. Este juego, el cual reunía a los mejores luchadores de Capcom y SNK, cuenta con 26 personajes seleccionables y fue el primero de la serie de juegos de Capcom Vs SNK en ser lanzado al mercado. El título para la consola portátil, a pesar de sus limitaciones técnicas, también guardaba similitudes con la versión de arcade y consolas, lanzadas posteriormente, del ‘crossover’ entre Capcom y SNK. Estas son la posibilidad de jugar con un solo peleador, con dos o tres. Además, luego los jugadores podrán elegir entre tres clases de medidor de energía. Uno de estos basado en SNK, el otro en Capcom y un tercero neutral.

¿Qué personajes están presentes en SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium?

El solo nombre de este juego, que forma parte de la subfranquicia «Vs» de Capcom, es una leyenda entre los jugadores de juegos de pelea. Esto debido al peso de los personajes y la gran rivalidad que tuvieron a mitad de la década del 90. Es así como este primer juego de pelea por fin le permitía a los jugadores enfrentar, de manera oficial, en un juego a Kyo Kusanagi de KOF contra Ryu de Street Fighter. Pero estos no eran los únicos personajes del juego, ya que en SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium otras franquicias de ambas compañías hacían acto de presencia.

Adicionalmente, en el juego cada luchador tiene un rival. Este rival se enfrentará a nuestro personaje siempre en el cuarto combate.

Lista de personajes de Capcom y sus rivales en SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium

Personaje Juego en el que debutó Rival Ryu Street Fighter Kyo Akuma Super Street Fighter II Turbo Iori Ken Street Fighter Terry Chun-Li Street Fighter II Mai Dan Street Fighter Alpha Ryo Sakura Street Fighter Alpha 2 Athena Guile Street Fighter II Leona Morrigan Darkstalkers Nakoruru Zangief Street Fighter II Haohmaru Felicia Darkstalkers Akari B.B Hood Vampire Savior: Darkstalkers 3 Yuri M. Bison Street Fighter II Geese Evil Ryu Street Fighter Alpha 2 Orochi Iori

Lista de personajes de SNK y sus rivales en SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium

Personaje Juego en el que debutó Rival Kyo The King of Fighters 94 Ryu Iori The King of Fighters 95 Akuma Terry Fatal Fury Ken Mai Fatal Fury 2 Chun-Li Ryo Art of Fighting Dan Athena Psycho Soldier Sakura Leona The King of Fighters 96 Guile Nakoruru Samurai Shodown Morrigan Haohmaru Samurai Shodown Zangief Akari The Last Blade Felicia Yuri Art of Fighting 2 B.B Hood Geese Fatal Fury M. Bison Orochi Iori The King of Fighters 97 Evil Ryu

SNK vs. Capcom: The Match of the Millennium aún no tiene fecha de lanzamiento, pero debido a su clasificación esperamos que llegue a Nintendo Switch antes del tercer trimestre del 2021. Mientras llega el juego, los invitamos a leer nuestras reseñas de otros juegos de la Neo Geo Pocket Color Selection como SNK Gals’ Fighters, The Last Blade: Beyond the Destiny y Fatal Fury: First Contact.

Vía: Gematsu

Fuente: Comité de Administración y Clasificación de Juegos de Corea