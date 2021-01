2020 fue el año de los ‘remakes’. Mucho hablamos de los ‘remakes’ de Final Fantasy VII y Resident Evil 3, pero no podemos ignorar que uno de los más populares no estuvo basado en una reconocida saga de videojuegos, sino en una querida caricatura. Hablamos de la versión ‘Rehydrated’ de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, que pronto tendrá un versión para dispositivos móviles iOS y Android.

Tal parece que los jugadores de verdad querían volver a experimentar el universo de Bob Esponja en sus consolas y PC. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, que salió a la venta en junio de 2020 y es un ‘remake’ del juego lanzado originalmente para PS2, Xbox y Game Cube en 2003, fue todo un éxito. Debido a esto, sus creadores y distribuidores decidieron que vamos a poder jugar este título directamente en nuestros teléfonos celulares.

Esta nueva versión del juego estará disponible mediante la App Store y Google Play el 21 de enero de 2021. Tendrá un precio de 8.99 dólares (aproximadamente 30.000 pesos colombianos). La buena noticia es que no tendrá microtransacciones. Quienes planeen jugar en dispositivos Android ya pueden registrarse anticipadamente en el juego.

Ojalá esto signifique que pueden llegar nuevos juegos de Bob Esponja en el futuro. Nos recuerda a lo que pasó con Crash Bandicoot, pues su más reciente entrega es resultado del éxito de los ‘remakes’ de sus tres primeros juegos.

Aquí pueden leer nuestra reseña de la versión para consolas de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.

Fuente: canal oficial de HandyGames en YouTube