Tras el éxito de la remasterización de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom, cuya reseña pueden leer aquí, no es extraño que Bob Esponja no se aleje del mundo de los videojuegos y ya tiene uno nuevo casi listo: The Cosmic Shake.

No habíamos escuchado sobre este juego desde que anunciado oficialmente en la presentación de THQ Nordic de 2021, pero regresó en la presentación de este año mostrando varios de sus niveles y personajes en acción. Pueden ver el nuevo tráiler a continuación:

La historia contará como Bob Esponja y Patricio se encuentran con la adivina Casandra, que les da un frasco lleno de lágrimas de sirena capaces de cumplir deseos. Descuidados como siempre, el par termina creando caos y abriendo numerosos portales a los «mundos de los deseos» que absorben a sus amigos. Ahora deben recorrer mundo por mundo buscando a los habitantes de Fondo de bikini para rescatarlos.

Los diferentes niveles del juego están basados en diferentes versiones de Bob Esponja y mundo de bikini que hemos visto en la serie, como el mundo de los cavernícolas o el del salvaje oeste. El protagonista usará disfraces de acuerdo a la ocasión.

El nuevo juego de Bob Esponja SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake saldrá a la venta para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (Steam). No tiene una fecha de lanzamiento definida.

Fuente: THQ Nordic