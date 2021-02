Street Fighter V: Twitch filtra al último personaje de la temporada 5

Hace 6 meses, Capcom reveló los contenidos de la quinta y última temporada de Street Fighter V. Además de nuevos trajes y balances, la temporada 5 de SFV implementará 5 nuevos personajes jugables. Durante el anuncio, la compañía dio a conocer la identidad de los primeros 4: Dan Hibiki, Rose, Oro y Akira Kazama. Sin embargo, la del último personaje permaneció como un secreto. Inevitablemente, esto conllevó a que los fanáticos comenzaran a teorizar. ¿Sería un invitado de Fighting EX Layer? ¿Alguien de The King of Fighters?

Sin embargo, faltando 12 horas para el directo que revelará más sobre Dan y Rose, la identidad del último personaje de Street Fighter V ha sido filtrada por nada más ni menos que Twitch.

¿Quién es el último personaje DLC de Street Fighter V?

La temporada 5 de Street Fighter V (SFV) concluirá con la llegada de Eleven, un prototipo de Twelve.

Aunque un tweet de la cuenta oficial de Street Fighter apuntó a la posibilidad, una notificación de Twitch accidentalmente confirmó que Eleven será el último personaje de la temporada 5 de Street Fighter V. Supuestamente llegará durante el último semestre del presente año.

¿Quién es Eleven? ¿Cuándo fue su debut?

Eleven originalmente debutó en el modo historia de Urien y, tal como sugiere su nombre, es un prototipo de Twelve, personaje que tuvo su debut en Street Fighter III: 3rd Strike (1999). Al igual que su «hermano menor», Eleven es un arma creada por la Sociedad Secreta con la habilidad única de cambiar su forma. Sin embargo, por el momento se desconoce si su jugabilidad será similar a la de Twelve. Se espera que pronto se muestre un adelanto.

Street Fighter V: Champion Edition está disponible para PS4 y Steam. Aquellos que ya posean la versión ‘vanilla’ del juego y quieran hacerse con todos los contenidos de Champion Edition pueden adquirir el ‘Paquete de mejora’ por $25 dólares, más o menos $89.000 pesos. Los usuarios de PS4 pueden probar el juego y todos sus personajes hasta el 28 de febrero.

Vía: Kotaku