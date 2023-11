Super Mario RPG: canciones del Estanque renacuajo

Oh, el Estanque renacuajo, antiguo hogar de Mallow, el renacuajo que no parece renacuajo. El anciano Ranisapio comparte sus consejos durante la aventura de Super Mario RPG, pero en el Estanque renacuajo también encontramos una tarea secundaria de canciones que se va desarrollando conforme avanzamos. En el estanque, saltando sobre los renacuajos, podemos tocar las notas Do Re Mi Fa Sol La Si, componiendo así inspiraciones para el músico Toadofsky.

Cada una de las tres canciones completadas en el Estanque renacuajo de Super Mario RPG, nos recompensa con una tarjeta por parte del famoso Toadofsky. Estas tarjetas desbloquean nuevos objetos que pueden ser adquiridos con un renacuajo vendedor del estanque. A su lado, se encuentra otro que solo recibe monedas rana y los objetos que vende son consumibles de recuperación.

Primera canción (1) del estanque renacuajo: suite de Ranisapio N. 18

Al llegar al Estanque renacuajo después de atravesar el Río Midas, uno de los renacuajos te dirá la primera partitura que es la suite de Ranisapio N. 18. Solo salta sobre los renacuajos en las posiciones indicadas aquí abajo y conseguirás la tarjeta Alto por parte de Toadofsky.

Segunda canción (2) del estanque renacuajo: canción minera de Villatopo

Tras llegar a Villatopo, entrar a la mina, rescatar a los pequeños perdidos y superar el minijuego de la vagoneta; puedes regresar al Estanque renacuajo y el mismo renacuajo te dirá la segunda canción. La canción minera de Villatopo va de la siguiente forma. Recibirás la tarjeta Tenor.

Tercera canción (3) del estanque renacuajo: canción de la estrella de Monstroburgo

Una vez llegues al pueblo de Monstroburgo podrás visitar la casa del anciano y en el segundo piso verás una estrella roja danzarina. A su lado está una partitura pero no la puedes tomar, simplemente escucharla y ver bailar a la estrella. Al regresar al Estanque renacuajo, el renacuajo de siempre hará sonar parte de la melodía pero depende de ti marcarla con los renacuajos.

Esta es la canción de la estrella bailarina de Monstroburgo.

Después de eso, Toadofsky te pedirá una melodía personalizada que puedes componer a tu gusto (y cambiarla después si lo deseas). Al sonar todo en conjunto, Toadofsky hará entrega de la tarjeta Soprano.

Con esto habrás finalizado la tarea secundaria y opcional del Estanque renacuajo. Puedes comprar objetos de recuperación grupal más potentes y la Sapocola permite recuperar el total de los puntos de vitalidad y puntos de flor. Muy útil para esas extensas peleas contra jefes del posjuego.

Renacola – El grupo recupera 30 PV.

– El grupo recupera 30 PV. Patacola (tarjeta Alto) – El grupo recupera 80 PV.

– El grupo recupera 80 PV. Metacola (tarjeta Tenor) – El grupo recupera 150 PV.

– El grupo recupera 150 PV. Sapocola (tarjeta Soprano) – El grupo recupera todos los PV y PF.

