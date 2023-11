Super Mario RPG: puzzles, soluciones y secretos

Como en el juego original de SNES, Super Mario RPG para Nintendo Switch está lleno de detalles que materializan el mundo creado por Squaresoft con los personajes de Nintendo. Su visión del Reino Champiñón dio paso a otras versiones como los RPG de Paper Mario (Intelligent Systems) y Mario & Luigi, pero esta sigue siendo la columna fundadora. Si bien los puzzles no significan mayor problema, presentaremos algunas soluciones a los principales y otros secretos desbloqueables.

Sobra decir que incluimos contenido de todas partes de Super Mario RPG, así que si no has llegado a dicho punto, los ‘spoilers’ que apliquen no son nuestra responsabilidad.

Puzzles y soluciones

Laberinto boscoso

En la historia principal, después de llegar a Rosedal ingresamos al Laberinto boscoso y solo basta seguir la pista de un Floruga para encontrar la salida. Si seguimos las indicaciones de este Toad, daremos con un pequeño claro con objetos y monedas por reclamar. Importante, dado que el punto de vista del juego es isométrico, las direcciones «izquierda, izquierda, recto y derecha» se refieren al punto de vista de Mario, no del jugador hacia la pantalla.

Torre de Costarugo

Aunque podemos ver el orden para activar los cuadros tan solo en el segundo piso de la torre, si lo pasamos por alto esta es la solución. El ensayo y error es también otra opción.

Barco hundido

Para seguir avanzando en el Barco hundido donde vive Johnny el tiburón, encontraremos repartidas pistas que nos indican una palabra de seis letras, la cual podemos escribir golpeando estas cajas. La palabra es: P E R L A S

Castillo de Bowser

Para poder ingresar al Mundo de las armas donde se encuentra Fraguo, debemos atravesar el castillo de Bowser y en un punto llegaremos a seis puertas rojas. Detrás de estas puertas hay preguntas, combates contra una variedad de enemigos básicos y secciones de plataformas. Superar los escenarios de cuatro puertas nos permiten superar el castillo.

Las preguntas están relacionadas con personajes y eventos de Super Mario RPG. Si pusiste atención podrás responder rápidamente, ya que hay un temporizador corriendo.

En una sección del Dr. Topper debes contar los barriles que hay en el cuarto, también con un tiempo limitado. No debes olvidar los barriles que no se ven, teniendo en cuenta que tampoco hay espacios huecos. La clave es contar primero los inferiores, compuestos por filas de 5×4.

Ejemplo: al contar la base más grande, que en el caso de la imagen es 3×4, multiplicas ese resultado por 3 y tienes 36-1 barriles en el centro. A 35 le sumas 5 en la esquina del suelo y 4 en la esquina de la parte superior, para un total de 44.

En esta parte debes averiguar el orden de llegada de estos personajes en una triatlón, teniendo en cuenta las pistas que da cada uno. Goo va primero, Cheep de segundo, Huesi de tercero y Boo en el último y cuarto lugar.

Los segmentos de plataformas sobre lava son un poco más difíciles por la posición de la cámara y quitan monedas ante las caídas. Este es un homenaje a Donkey Kong con un Guerrila y no un puzzle como tal, pero hay que tener en cuenta la posición de los barriles rodantes.

Secretos y curiosidades

Abuela Toad

La introducción de Toadette en New Super Mario Bros. U Deluxe nos hizo pensar en la verdad oculta sobre la princesa Peach. Básicamente que Peach no es humana sino una Toad evolucionada. Super Mario RPG fortalece esta teoría, ya que conocemos a la abuela de Peach, que puede tomar la forma de la princesa y –finjamos sorpresa– ¡es una Toad!

Sin embargo, en la guía del juego original es referida como ‘camarera’, por lo que el término abuela puede ser una forma de demostrar respeto, no una relación familiar.

Final Fantasy VI

En la entrada de la Torre de Costarugo podemos ver la figura de una armadura Magitek de Final Fantasy VI, juego de Squaresoft de 1994, dos años atrás de Super Mario RPG para SNES.

En el último piso de la misma torre, una caja de juguetes de Costarugo contiene figuras de Samus Aran, Diskun (mascota de Famicom Disk System), un auto de Stunt Race FX y el accesorio R.O.B. para NES cubierto por la muñeca de Peach.

9999 de daño

Un clásico de Super Mario RPG es la habilidad única de Geno para efectuar 9999 de daño en ocasiones precisas. Para ello, es necesario usar la técnica ‘Cuchilla Geno’ y presionar el botón justo antes que el ataque golpee al enemigo. De hacerlo correctamente, puede lograr dicho daño en cualquier enemigo y exceptuando los jefes. Ahora bien, Exor es a su vez la excepción a la regla.

Bestiario por monedas rana

Con la habilidad ‘Mentalista’ de Mallow podemos obtener los datos de un enemigo y llenar su entrada en el bestiario, al presionar el botón acertadamente. En el Paso de Costarugo encontramos un sujeto que nos llena una entrada del bestiario por tres monedas rana. Solo es recomendable para aquellas entradas que ya no se puedan llenar, como jefes o enemigos menores de una sola aparición.

Clave secreta

Al igual que en la versión japonesa de Super Mario RPG para Super Famicom, al ir al menú de pausa y presionar «abajo, arriba, derecha, izquierda, L, R, L, R, B», un Toad aparecerá y empezará a revisar si las estadísticas cambiaron con el código secreto ingresado. Lastimosamente, no sirve para nada, pero puedes repetirlo cuantas veces quieras.

The Legend of Zelda

Un cameo que vuelve de su debut en SNES. Link aparece durmiendo en la posada de Rosedal y no despertará ni porque Mario le salte encima. Quizás esté soñando lúcidamente con una isla y teniendo disparatadas aventuras. Así es Link, qué le vamos a hacer.

Metroid

Del mismo modo, en la cama para huéspedes del Castillo Champiñón podemos ver más adelante otro cameo que vuelve intacto. Es Samus Aran en su armadura chozo, que inexplicablemente no se la quita para dormir y de cuyo casco sale vapor. ¡Qué calor, señorita!

¡No brinques ahí!

En varias partes de Super Mario RPG, los NPC regañan a Mario por saltar donde no debe. En la tienda del pueblo junto al Castillo Champiñón, sobre el pastel de la cocina bajo la capilla de Nupcialia, sobre el órgano de viento de la misma capilla. Brincar sobre las camas no enfurece a nadie, pero ni intentes meterte en la cama de la princesa Peach.

Game Toad Boy

Después de Nupcialia y regresada Peach al Castillo Champiñón, puedes reclutarla y dirigirte a la tienda del pueblo, donde verás un Toad chico con gafas oscuras. El chico está muy ocupado jugando en su consola portátil, pero si insistes lo suficiente te la venderá por 500 monedas. Al comprarla, podrás jugar Beetle Mania desde la opción minijuegos en la pantalla de pausa.

Mientras la versión original constaba de un fondo verde con nubes, en esta nueva versión el fondo corresponde a Super Mario World. El minijuego es sencillo, solo debes disparar con el escarabajo a los caparazones rojos y evitar ser golpeado.

Tesoro de Canvoraz

En Monstroburgo, si hablas ocho veces con el Thwomp, hará temblar el suelo y caer una llave al frente de la puerta (en el exterior). Para usarla, debes dirigirte al Templo de Canvoraz donde se encuentra el elevador, golpear la lengua de la estatua superior y esperar el mensaje: «Lo siento, no acepto visitas en mi hora de dormir». Si el mensaje no aparece, sal del cuarto y vuelve a entrar hasta que salga.

Cuando el mensaje aparezca, toma de nuevo el elevador y llegarás a un cuarto diferente, entrega la llave a la estatua dorada y podrás pasar. Podrás tomar el tesoro de Canvoraz compuesto por monedas rana, flores y valiosos consumibles.

No Donkey Kong

Como es natural, Guerrila y Cadenarila son referencias directas a Donkey Kong en Super Mario RPG. La versión utilizada está basada a su vez en Donkey Kong Country (1994), juego de Rare cuya tecnología de renderizado 3D inspiró a Squaresoft para Super Mario RPG.

Star Fox y F-Zero

En la tienda del Volcán flamígero, entre las propiedades del Toad mercader puedes ver unos modelos a escala del Airwing de Star Fox y dos vehículos de F-Zero: el Blue Falcon de Capitán Falcon y el Fire Stingray de Samurái Goroh.

Anillo alerta eco

Al comienzo del juego obtienes el Anillo alerta que indica cuándo hay un tesoro oculto cerca, pero no el lugar exacto. En la casa ubicada al oriente en el reino de Nimbus, donde descubres a Croco intentando robar, en su huida soltará el Anillo alerta eco. No solo indica cuándo hay un tesoro oculto cerca, también cuenta con un sensor que suena más intenso cuando te acercas a donde se ubica el cofre sin descubrir. No necesitarás guías con este accesorio.

Caparazón lento

Tras derrotar a la Piraña Regia obtienes una semilla. Una vez llegues al reino de Nimbus y derrotes a Valentina, al frente de la casa donde Croco deja caer el Anillo alerta eco, pégate al borde hasta encontrar un camino invisible sobre las nubes. Allí verás de nuevo a Beezo, el Shy Guy jardinero, quien te dará fertilizante.

Con semilla y fertilizante en mano, dirígete a Rosedal y al noreste verás un nuevo camino abierto, que lleva a una casa donde vive un hombre que busca dicha semilla y fertilizante. Entrégale ambos objetos. Después de verlo extasiado por tal descubrimiento, sembrará y regará la semilla, la cual crecerá de inmediato hasta generar un tallo escalable.

En la cima encontrarás un Caparazón lento arma (Mario) y un Caparazón lento armadura (recomendado para Peach).

Glitch del Fin del mundo

Esta solo es una curiosidad que ocurre entre los remolinos de arena en el Fin del mundo. El juego se congela en el efecto de pixelización y solo deja la opción de cerrarlo y volverlo a iniciar.

Esto no es todo lo que tenemos para mostrar de Super Mario RPG, continúa conectado con nuestros contenidos en GamerFocus.

