The King of Fighters XV: estos son los cambios del parche 1.63

Hace un par de semanas, SNK dio inicio a la segunda temporada (2) de The King of Fighters XV (KOF XV) con el debut de Shingo Yabuki como el primer personaje DLC y el parche 1.62, el cual agregó cambios globales al juego y un balance de personajes general. Ahora, SNK ha lanzado un nuevo parche (1.63) para The King of Fighters XV (KOF XV) que busca arreglar problemas menores en el sistema y ajustar algunos de los balances del anterior parche en un pequeño grupo de personajes.

¿Cuáles son los principales cambios que trae a The King of Fighters XV (KOF XV) el parche 1.63?

Este es el calendario de lanzamientos de personajes y cambios de la temporada 2 de The King of Fighters XV (KOF XV).

DJ Station : ahora el juego muestra los requisitos para desbloquear cada uno de los álbumes.

: ahora el juego muestra los requisitos para desbloquear cada uno de los álbumes. Shingo Yabuki : se ha resuelto un inconveniente que impedía que después de completar las pruebas del personaje, los datos no se guardaban correctamente. Se solucionó un problema que no permitía que el final del personaje re guardara correctamente.

: se ha resuelto un inconveniente que impedía que después de completar las pruebas del personaje, los datos no se guardaban correctamente. Otros: en el parche 1.63 de The King of Fighters XV (KOF XV) se resolvieron varios problemas menores relacionados con la interfaz de usuario, el sonido y los efectos de los personajes.

Cambios a personajes de The King of Fighters XV (KOF XV) en el parche 1.63

Shun’ei : se solucionó un problema que ocasionaba que en algunas circunstancias se redujeran los tiempos de recuperación del Thruster Vision.

: se solucionó un problema que ocasionaba que en algunas circunstancias se redujeran los tiempos de recuperación del Thruster Vision. Ash : se incrementó el valor total del «Stun», los cambios de Germinal Caprice (B) y Ventose (A) fueron revertidos a como estaban antes del parche 1.62. Fue modificado el comportamiento del enemigo cuando es golpeado en el aire.

: se incrementó el valor total del «Stun», los cambios de Germinal Caprice (B) y Ventose (A) fueron revertidos a como estaban antes del parche 1.62. Fue modificado el comportamiento del enemigo cuando es golpeado en el aire. Terry: reducción a los fotogramas de recuperación del puño débil (A) agachado. Este cambio ya estaba en el parche 1.62, pero no fue listado sino hasta las notas del nuevo parche de The King of Fighters XV (KOF XV) (1.63).

reducción a los fotogramas de recuperación del puño débil (A) agachado. Este cambio ya estaba en el parche 1.62, pero no fue listado sino hasta las notas del nuevo parche de The King of Fighters XV (KOF XV) (1.63). Luong: se resolvió un problema, el cual ocasionaba que cuando se cancelaba el movimiento Ren (EX) con puño débil (A) en el aire el escalado de daño fuera más pequeño de lo que debería ser.

se resolvió un problema, el cual ocasionaba que cuando se cancelaba el movimiento Ren (EX) con puño débil (A) en el aire el escalado de daño fuera más pequeño de lo que debería ser. Gato: se resolvió un problema que hacia el movimiento tivo ‘counter’ Fang (normal o EX) se activaba al recibir un ataque por la espalda.

se resolvió un problema que hacia el movimiento tivo ‘counter’ Fang (normal o EX) se activaba al recibir un ataque por la espalda. Geese: Raigou Reppuu Ken (Normal o MAX) se resolvió un problema que hacía que el ataque hiciera más daño de lo normal.

Raigou Reppuu Ken (Normal o MAX) se resolvió un problema que hacía que el ataque hiciera más daño de lo normal. Shingo: se ajustó y modulo el sonido de la voz del personaje.

Para conocer el listado oficial de cambios hechos a The King of Fighters XV (KOF XV) en el parche 1.63, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: SNK